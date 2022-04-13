ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (49-й день) | В Киев прибыли лидеры четырех стран. Россия заявляет о сдаче в плен украинских защитников Мариуполя
— Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии - ближайших соседей Украины, принявших значительную часть беженцев, прибыли в Киев, где проведут переговоры с Владимиром Зеленским.
— Минобороны России в среду сообщило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных. Украинская сторона эту информацию не подтверждает, но не отрицает, что российские войска ведут наступление в районе металлургического комплекса "Азовсталь" и морского порта.
— Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $800 млн, включая БТР и вертолеты.
— Великобритания внесла в санкционный список ещё 206 физических и юридических лиц из России. Среди них: Виктор Медведчук, экс-глава РЖД Владимир Якунин, совладелец ”Лукойла” Вагит Аликперов, а также банки ”Газпромбанк”, ”Открытие” и ”Россия”.
— С 14 апреля Великобритания запретит импорт железа и стали из России.
— Алексей Кудрин: инфляция в России по итогам года может составить от 17 до 20%. Также председатель счётной палаты заявил, что если западные санкции сохранятся на том же уровне, то экономика России может перестроиться за два года.
— Премьер-министр Финляндии заявила, что парламент страны обсудит членство в НАТО на следующей неделе.
— Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay.
— The Moscow Times: Расходы из бюджета на государственные СМИ выросли втрое на фоне конфликта в Украине.
— Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует, что на этой неделе российские войска перейдут в решающее наступление на севере и юге Донбасса. Судя по всему, подготовка российского командования к наступлению (и украинского — к его отражению) действительно идет полным ходом. Переброска подкреплений в район предполагаемой битвы замечена с обеих сторон, однако они еще не появились на поле боя. Когда (и если — тут тоже есть варианты) все силы будут введены в бой, в войне должен начаться принципиально новый этап, пишет Медуза.
— Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание главы политсовета партии ”Оппозиционная платформа — За жизнь”, народного депутата Виктора Медведчука. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных. В Кремле заявили, что Медведчук не гражданин России и ”не имеет никакого отношения к специальной военной операции”
— Роскомнадзор потребовал от ”Википедии” удалить информацию из статьи о Владимире Путине. Она касается отношений с Украиной.
— С начала войны в Украине граждане Российской Федерации подали в три раза больше ходатайств о предоставлении гражданства Эстонской Республики по сравнению с тем же периодом прошлого года.
— В СМИ появилось сообщение, что в курской области был обстрелян пограничный пункт. Информация об этом появилась на странице администрации Кореневского района во ”ВКонтакте”:
"Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет".
Позже Минобороны РФ заявило, что если удары по территории РФ продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.
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