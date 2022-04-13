ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (49-й день) | В Киев прибыли лидеры четырех стран. Россия заявляет о сдаче в плен украинских защитников Мариуполя

— Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии - ближайших соседей Украины, принявших значительную часть беженцев, прибыли в Киев, где проведут переговоры с Владимиром Зеленским. — Минобороны России в среду сообщило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных. Украинская сторона эту информацию не подтверждает, но не отрицает, что российские войска ведут наступление в районе металлургического комплекса "Азовсталь" и морского порта.



— Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $800 млн, включая БТР и вертолеты.

— Великобритания внесла в санкционный список ещё 206 физических и юридических лиц из России. Среди них: Виктор Медведчук, экс-глава РЖД Владимир Якунин, совладелец ”Лукойла” Вагит Аликперов, а также банки ”Газпромбанк”, ”Открытие” и ”Россия”.

— С 14 апреля Великобритания запретит импорт железа и стали из России.

— Алексей Кудрин: инфляция в России по итогам года может составить от 17 до 20%. Также председатель счётной палаты заявил, что если западные санкции сохранятся на том же уровне, то экономика России может перестроиться за два года.

— Премьер-министр Финляндии заявила, что парламент страны обсудит членство в НАТО на следующей неделе.

— Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay.

— The Moscow Times: Расходы из бюджета на государственные СМИ выросли втрое на фоне конфликта в Украине.

— Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует, что на этой неделе российские войска перейдут в решающее наступление на севере и юге Донбасса. Судя по всему, подготовка российского командования к наступлению (и украинского — к его отражению) действительно идет полным ходом. Переброска подкреплений в район предполагаемой битвы замечена с обеих сторон, однако они еще не появились на поле боя. Когда (и если — тут тоже есть варианты) все силы будут введены в бой, в войне должен начаться принципиально новый этап, пишет Медуза.