Скончалась чемпионка мира в парном фигурном катании

Ирина Воробьёва выступала в паре с Александром Власовым, с которым уже в 13 лет взяла серебро чемпионата СССР, а затем — с Игорем Лисовским. С последним она стала победительницей мирового первенства 1981 года и чемпионата Европы. На единственных в карьере Олимпийских играх (в 1976 году в Инсбруке), в паре с Александром Власовым они занимали третье место после короткой программы, но неудачно исполнили произвольную и остались за чертой призеров.

После завершения карьеры Воробьёва переехала в США, где работала в качестве тренера.

”На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнёрами показывала сумасшедшие результаты! Она была безумно предана делу, трудолюбива… Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать всё! Яркая личность”, — заявила тренер спортсменки Тамара Москвина в интервью Life.ru.

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