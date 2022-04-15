Жена похороненного вблизи границы с Эстонией российского солдата: "он очень хотел уйти из армии"

Сообщение о смерти Игоря Ивкина появилось в группе во "ВКонтакте" "Армия РФ – Памяти погибшим в армии". Оно состоит всего из нескольких строк – о том, что он служил в 25-й артиллерийской бригаде города Луги и погиб в Харькове 8 марта.

По словам его вдовы Юлии Ивкиной, до Игоря в его семье никто не служил, он был первым военным. Игорь был верующим человеком и даже воцерковленным – с 6 лет ходил в храм к отцу Роману (Павлову), регулярно посещал службы, причащался, исповедовался и считал эту сторону своей жизни очень важной. Одно время даже хотел стать священником. Вспоминает она и о том, что до того, как пойти служить, он много думал про армию и говорил, что "если не служил, то не мужик". Правда, тогда он ещё не знал, как обстоят дела в армии на самом деле.

– Почему же он разочаровался?

– Он попал в 25-ю бригаду города Луги. Часть оказалась не очень хорошей. Занимались они там, откровенно говоря, ерундой, Игорю это очень не нравилось, техника была ломаная, старая, их никто не готовил там к войне. Виделись мы только по выходным, когда он приезжал домой в Псков. Он очень хотел уйти из армии и только и ждал, когда уже закончится контракт.

Я вообще с самого начала была против армии, не хотела, чтобы он туда шёл. Я его очень любила и не могла представить, как мы с ним надолго расстанемся. И друзья у него все гражданские, многие ему, так же, как и я, советовали уходить скорее оттуда и идти работать на гражданку. Но ничьи слова его не остановили. Он думал о нашей семье и говорил, что армия – это стабильность, льготы, военная ипотека и так далее. Но когда он приезжал домой, то всегда много ругался, говорил, как ему там все надоело. Он рассказывал, что их даже не кормят нормально, что командиры там не очень и нет никакой дисциплины. Но он думал о будущем нашей семьи, хотел деньги зарабатывать. Правда, потом, когда он понял, каково там, в армии, то уже сам говорил – скорее бы контракт закончился. Хотел уйти работать на гражданку.