Западные журналисты рассказали о детях топ-чиновников России, которые живут в Евросоюзе и США. Об этом говорится в расследовании CNN. Одной из первых семей, против которой Запад ввел санкции, является семья Дмитрия Пескова, заместителя главы администрации президента РФ и спикера Владимира Путина.

24-летняя дочь Пескова, Елизавета, рассказывает в соцсетях, что чувствует себя "лучше в европейской среде", и назвала систему образования России "настоящим адом".

Как сообщается, в детстве Пескова посещала Ecole des Roches под Парижем, где годовое обучение составляет примерно четвертую часть зарплаты ее отца, а внешкольная деятельность включает курсы авиации.

Пескова продолжила свое парижское образование, стажируясь в Louis Vuitton и получив степень по маркетингу во французской бизнес-школе. Она даже проходила стажировку в Европарламенте.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, Пескова и ее мать приобрели в 2016 году квартиру площадью 180 квадратных метров за почти 2 миллиона долларов в одном из самых дорогих кварталов Парижа.

Пескова назвала санкции против себя "абсолютно несправедливыми и необоснованными" и сказала, что она расстроена, поскольку ограничения не позволяют ей путешествовать.

Ее сводный брат — Микола Чоулз, старший сын Пескова, который вырос в Англии, — путешествовал по миру на частных самолетах, обладал первоклассной недвижимостью в Москве и ездил по городу со своим парком роскошных автомобилей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который в 2017 году призвал к "постзападному" мировому порядку, отправил дочь в престижные университеты Лондона и Нью-Йорка.

В соответствии с недавно введенными против нее санкциями, Полина Ковалева, которую правительство Великобритании называет "падчерицей Лаврова", хотя он официально не женат с ее матерью, владеет квартирой стоимостью 5,8 миллионов долларов в одном из самых дорогих районов Лондона.

Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что Ковалева купила квартиру в Кенсингтоне, когда ей был 21 год.