"Они хотят жить на Западе". Какой роскошной жизнью живут дети Пескова, Лаврова и Путина
В то время как российские политические деятели публично выступают против Запада, их дети растут в тех же западных странах, пишет УНИАН.
Западные журналисты рассказали о детях топ-чиновников России, которые живут в Евросоюзе и США. Об этом говорится в расследовании CNN. Одной из первых семей, против которой Запад ввел санкции, является семья Дмитрия Пескова, заместителя главы администрации президента РФ и спикера Владимира Путина.
24-летняя дочь Пескова, Елизавета, рассказывает в соцсетях, что чувствует себя "лучше в европейской среде", и назвала систему образования России "настоящим адом".
Как сообщается, в детстве Пескова посещала Ecole des Roches под Парижем, где годовое обучение составляет примерно четвертую часть зарплаты ее отца, а внешкольная деятельность включает курсы авиации.
Пескова продолжила свое парижское образование, стажируясь в Louis Vuitton и получив степень по маркетингу во французской бизнес-школе. Она даже проходила стажировку в Европарламенте.
По данным Фонда борьбы с коррупцией, Пескова и ее мать приобрели в 2016 году квартиру площадью 180 квадратных метров за почти 2 миллиона долларов в одном из самых дорогих кварталов Парижа.
Пескова назвала санкции против себя "абсолютно несправедливыми и необоснованными" и сказала, что она расстроена, поскольку ограничения не позволяют ей путешествовать.
Ее сводный брат — Микола Чоулз, старший сын Пескова, который вырос в Англии, — путешествовал по миру на частных самолетах, обладал первоклассной недвижимостью в Москве и ездил по городу со своим парком роскошных автомобилей.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, который в 2017 году призвал к "постзападному" мировому порядку, отправил дочь в престижные университеты Лондона и Нью-Йорка.
В соответствии с недавно введенными против нее санкциями, Полина Ковалева, которую правительство Великобритании называет "падчерицей Лаврова", хотя он официально не женат с ее матерью, владеет квартирой стоимостью 5,8 миллионов долларов в одном из самых дорогих районов Лондона.
Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что Ковалева купила квартиру в Кенсингтоне, когда ей был 21 год.
Гораздо менее заметна дочь Лаврова, Екатерина Винокурова, которой сейчас 39 лет, училась в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где прожила 17 лет, прежде чем получить степень магистра Лондонской школы экономики. И Ковалева, и Винокурова недавно попали под санкции Великобритании.
Сам Путин не является исключением, отмечает издание. Одна из его предполагаемых партнеров, которая якобы родила ему дочь, стала владелицей квартиры в Монако стоимостью 4,1 миллиона долларов через несколько недель после рождения ребенка, в связи с расследованием российского независимого СМИ "Проект", основанного на так называемых "документах Пандоры".
Как сообщается, его старшая дочь Мария вышла замуж за голландского бизнесмена. Говорят, что пара жила в квартире за 3,3 миллиона долларов в Нидерландах.
Вилла с 8 спальнями в Биарриц, Франция, связана с его младшей дочерью Екатериной — многомиллионный особняк был куплен ее бывшим мужем Кириллом Шамаловым у давнего друга Путина " и миллиардера Геннадия Тимченко.
Обе женщины, которых СМИ называют "дочками Путина", попали под санкции Великобритании и США. Ходят слухи, что у Путина больше детей вне брака и все они якобы жили в западных странах. Кремль всегда опровергал эти сообщения.