Московский режиссер получил бесценное наследство от бабушки из Тарту

”Мало кто понял наше желание переехать в Тарту!” — вспоминает Сергей Алексеев. В апреле 2017 года он принял решение, полностью изменившее его жизнь. Вместе с семьей он переехал в Тарту. "Моя мама была против, родители моей жены были против. Даже здесь, в Тарту, местные русские удивлялись — почему вы уехали из Москвы? Сюда, в провинцию!"