ИЗ АРХИВА | Почему умерла 13-летняя ВИЧ-инфицированная девочка?

Суд постановил, что Сирли Мяндмаа не обеспечила лечение своей ВИЧ-положительной дочери. "Я могу быть виновна в чем угодно, но только не в смерти своего ребенка. Я слишком сильно ее любила. Я бы сделала все, чтобы она была здорова", - говорит мать.