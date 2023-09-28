28.09.2023, 16:30
ИЗ АРХИВА | Почему умерла 13-летняя ВИЧ-инфицированная девочка?
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Суд постановил, что Сирли Мяндмаа не обеспечила лечение своей ВИЧ-положительной дочери. "Я могу быть виновна в чем угодно, но только не в смерти своего ребенка. Я слишком сильно ее любила. Я бы сделала все, чтобы она была здорова", - говорит мать.
13-летняя Дороти умерла от ВИЧ-инфекции 1 марта 2018 года и через девять дней была похоронена под соснами таллиннского кладбища Метсакальмисту.
В прошлом месяце государственный суд приговорил Сирли Мяндмаа к восьми годам тюремного заключения за то, что она не дала согласия на лечение своего ребенка от ВИЧ, что привело к смерти девочки.