Эстонский Экспресс
28.09.2023, 16:30

ИЗ АРХИВА | Почему умерла 13-летняя ВИЧ-инфицированная девочка?

 
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ФОТО: Fotomontaaž
Суд постановил, что Сирли Мяндмаа не обеспечила лечение своей ВИЧ-положительной дочери. "Я могу быть виновна в чем угодно, но только не в смерти своего ребенка. Я слишком сильно ее любила. Я бы сделала все, чтобы она была здорова", - говорит мать.

13-летняя Дороти умерла от ВИЧ-инфекции 1 марта 2018 года и через девять дней была похоронена под соснами таллиннского кладбища Метсакальмисту.

В прошлом месяце государственный суд приговорил Сирли Мяндмаа к восьми годам тюремного заключения за то, что она не дала согласия на лечение своего ребенка от ВИЧ, что привело к смерти девочки.

ВИЧ-положительная мать ребенка отказалась от дочери еще в роддоме. В возрасте полутора лет малышку взяла к себе семья Сирли Мяндмаа. Девочка обрела новое имя, в 2013 году ее удочерили.

RusDelfi
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