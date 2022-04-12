За рубежом
12.04.2022, 22:01

В Финляндии активисты блокируют доступ к порту Ханко железнодорожным составам с российским углем

 
ФОТО: elokapina.fi

Активисты экологических организаций Greenpeace и Elokapina блокируют доступ к порту Ханко железнодорожным составам с российским углем, сообщает yle.fi.

Организации требуют, чтобы правительство Финляндии немедленно прекратило транзит российского угля и отказалось от использования российского ископаемого топлива.

По словам полиции, акция проходит спокойно.

Запланированные ЕС санкции по запрету российского угля должны вступить в силу только к августу.

В начале апреля активисты Greenpeace помешали разгрузке российского угля на причале электростанции Helen в Салмисаари в Хельсинки.

RusDelfi
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