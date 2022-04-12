Зеленский отказался принять президента Германии из-за его связей с Россией

По информации издания, Штайнмайер планировал посетить Украину в среду, 13 апреля. В настоящий момент он находится с визитом в Польше. Однако Зеленский "не хочет сейчас встречаться со Штайнмайером в Киеве", в то время как "другие политики из ЕС могут прибыть", цитирует BILD слова анонимного источника.

Это решение связано с "тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел – с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым", пишет издание. Кроме того, Штайнмайер "был большим приверженцем спорного газопровода "Северный поток — 2" и считается архитектором дружелюбной по отношению к России политики федерального правительства", сообщил таблоид.

По информации BILD, ведомство президента ФРГ получило "четкое заявление" из Киева о том, что готовности к встрече в данный момент нет, однако в будущем такая встреча не исключена.

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