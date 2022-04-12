ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (48-й день) | Переговоры зашли в тупик. В Буче вскрыты новые факты зверств российской армии

Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, переговоры ”вернулись в тупиковую ситуацию”.

Александр Лукашенко назвал убийства мирных жителей в Буче ”психологической спецоперацией” Великобритании. Путин назвал происходящее в Украине ”трагедией”, но добавил, что России не оставили выбора.

”Единая Россия” предложила передать активы ушедших из России иностранных компаний под внешнее управление.

Приложение ”Сбербанк Онлайн” больше недоступно для скачивания и обновления в AppStore из-за санкций.

Nokia объявила об уходе с российского рынка.

В Мариуполе ранили журналистку Первого канала Ирину Куксенкову.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что российские военные удерживали в Буче группу женщин и девушек и насиловали их. Девять пострадавших забеременели, утверждает Денисова.

США не могут подтвердить использование химического оружия на территории Украины, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США.

В приграничном районе Белгородской области повредили железнодорожные пути. Кто и почему это сделал, пока не сообщалось.

Независимый российский журналист Юрий Дудь выпустил на своем YouTube-канале фильм под названием "Человек во время войны". В фильме Дудь показывает, как простые люди помогают украинцам на примере из Будапешта. Кроме того, в фильме Дудя очевидцы комментируют версию России о том, что по городам Украины стреляют сами украинцы.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс анонсировал новый пакет финансовой помощи для Украины. Малпасс обещает Украине еще 1,5 млрд долларов.

Зеленский решил не принимать в Киеве президента Германии Штайнмайера. Bild пишет, что из-за его тесных связей с Россией украинские власти сочли его присутствие нежелательным.