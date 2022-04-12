ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (48-й день) | Переговоры зашли в тупик. В Буче вскрыты новые факты зверств российской армии
Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, переговоры ”вернулись в тупиковую ситуацию”.
Александр Лукашенко назвал убийства мирных жителей в Буче ”психологической спецоперацией” Великобритании. Путин назвал происходящее в Украине ”трагедией”, но добавил, что России не оставили выбора.
”Единая Россия” предложила передать активы ушедших из России иностранных компаний под внешнее управление.
Приложение ”Сбербанк Онлайн” больше недоступно для скачивания и обновления в AppStore из-за санкций.
Nokia объявила об уходе с российского рынка.
В Мариуполе ранили журналистку Первого канала Ирину Куксенкову.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что российские военные удерживали в Буче группу женщин и девушек и насиловали их. Девять пострадавших забеременели, утверждает Денисова.
США не могут подтвердить использование химического оружия на территории Украины, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США.
В приграничном районе Белгородской области повредили железнодорожные пути. Кто и почему это сделал, пока не сообщалось.
Независимый российский журналист Юрий Дудь выпустил на своем YouTube-канале фильм под названием "Человек во время войны". В фильме Дудь показывает, как простые люди помогают украинцам на примере из Будапешта. Кроме того, в фильме Дудя очевидцы комментируют версию России о том, что по городам Украины стреляют сами украинцы.
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс анонсировал новый пакет финансовой помощи для Украины. Малпасс обещает Украине еще 1,5 млрд долларов.
Зеленский решил не принимать в Киеве президента Германии Штайнмайера. Bild пишет, что из-за его тесных связей с Россией украинские власти сочли его присутствие нежелательным.
С начала полномасштабной войны в Мариуполе Донецкой области из-за обстрелов войсками РФ погибли не менее 10 тысяч мирных жителей. Вместе с тем, количество жертв может превысить и 20 тысяч, поскольку за недели атак тела мариупольцев уже "устилают улицы ковром". Об этом Associated Press заявил мэр блокадного города Вадим Бойченко.
Украинское военное Управление стратегических коммуникаций сообщило, что российские войска применили химическое оружие против украинских военных и мирных жителей в Мариуполе. Никаких подробностей управление не приводит и подтверждения этой информации пока нет. После сообщения Киева о применении химоружия министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в "Твиттере", что применение такого оружия было бы "бессердечной эскалацией этого конфликта". Сообщения об этом "срочно проверяются", написала Трасс.
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