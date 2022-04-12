Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов

Деньги предназначены для того, чтобы Украина могла продолжить предоставлять критически важные услуги, в том числе — платить врачам, пенсионерам и выполнять свои обязательства в рамках социальных программ, пишет BBC.

Накануне Всемирный банк спрогнозировал, что из-за война ВВП Украины может снизиться на более чем 45% в 2022 году, а ВВП России — на 11,2%.

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