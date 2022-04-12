12.04.2022, 17:01
Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов
ФОТО: Scanpix
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс анонсировал новый пакет финансовой помощи для Украины. Малпасс обещает Украине еще 1,5 млрд долларов.
Деньги предназначены для того, чтобы Украина могла продолжить предоставлять критически важные услуги, в том числе — платить врачам, пенсионерам и выполнять свои обязательства в рамках социальных программ, пишет BBC.
Накануне Всемирный банк спрогнозировал, что из-за война ВВП Украины может снизиться на более чем 45% в 2022 году, а ВВП России — на 11,2%.
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