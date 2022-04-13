Другие виды
13.04.2022, 13:41

Завоевавшая серебряную медаль Эпп Мяэ получит 10 000 евро

 
MM pronks Epp Mäe Tallinna lennujaamas
MM pronks Epp Mäe Tallinna lennujaamas
Foto: Jaanus Lensment

Эстонский олимпийский комитет премирует Эпп Мяэ, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по борьбе.

На чемпионате Европы по борьбе в Будапеште у женщин в весовой категории до 76 кг Мяэ не смогла защитить чемпионский титул. Представительница Эстонии в финале проиграла Ясемин Адар из Турции.

Эта медаль стала шестой в карьере эстонской спортсменки. Помимо этого у нее теперь собран полный комплект медалей, завоеванных на чемпионатах Европы. Кроме того, у нее есть одна серебряная и две бронзовых медали с Чемпионатов мира.

За серебряную медаль Эпп Мяэ получит премия в размере 10 000 евро.

Тренеры спортсменки Ахто Раска и Максиму Молонову получат по 2500 евро.

В прошлом году Мяэ выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале россиянку Наталью Воробьеву.

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