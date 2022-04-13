13.04.2022, 13:41
Завоевавшая серебряную медаль Эпп Мяэ получит 10 000 евро
На чемпионате Европы по борьбе в Будапеште у женщин в весовой категории до 76 кг Мяэ не смогла защитить чемпионский титул. Представительница Эстонии в финале проиграла Ясемин Адар из Турции.
Эта медаль стала шестой в карьере эстонской спортсменки. Помимо этого у нее теперь собран полный комплект медалей, завоеванных на чемпионатах Европы. Кроме того, у нее есть одна серебряная и две бронзовых медали с Чемпионатов мира.
За серебряную медаль Эпп Мяэ получит премия в размере 10 000 евро.
Тренеры спортсменки Ахто Раска и Максиму Молонову получат по 2500 евро.
В прошлом году Мяэ выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале россиянку Наталью Воробьеву.