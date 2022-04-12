Украинский спортсмен погиб, защищая страну

Сидорук отправился на войну 24 февраля, когда Россия начала наступление, и был убит 5 апреля.

"Это невероятно большая потеря для всей Украины. Сказать, что нам сейчас больно – ничего не сказать.

Дима – неотделимая и большая часть семьи Непокоренных. Человек, который привел в стрельбу из лука многих ветеранов, советчик и поддержка всей нашей команды. Дима, твое имя не будет забыто!", – говорится в сообщении.

Сидорук одним из первых отправился защищать Украину в 2014 году на Донбасс В то время он был серьезно ранен.



Дмитрий был мастером спорта по стрельбе из лука. В 2014 году он одним из первых стал на защиту Украины. В АТО он получил тяжелое ранение и перенес много операций. Несмотря на это, когда русское войско начало полномасштабное наступление, Сидорук снова отправился защищать родину.

Сидорук – ветеран, участник первой сборной Украины на Играх Непокоренных, серебряный призер Invictus Games в Торонто, тренер нынешних сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука, судья отборов и национальных соревнований. У Дмитрия осталась любящая жена и сын.