Украинский спортсмен погиб, защищая страну
Сидорук отправился на войну 24 февраля, когда Россия начала наступление, и был убит 5 апреля.
"Это невероятно большая потеря для всей Украины. Сказать, что нам сейчас больно – ничего не сказать.
Дима – неотделимая и большая часть семьи Непокоренных. Человек, который привел в стрельбу из лука многих ветеранов, советчик и поддержка всей нашей команды. Дима, твое имя не будет забыто!", – говорится в сообщении.
Дмитрий был мастером спорта по стрельбе из лука. В 2014 году он одним из первых стал на защиту Украины. В АТО он получил тяжелое ранение и перенес много операций. Несмотря на это, когда русское войско начало полномасштабное наступление, Сидорук снова отправился защищать родину.
Сидорук – ветеран, участник первой сборной Украины на Играх Непокоренных, серебряный призер Invictus Games в Торонто, тренер нынешних сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука, судья отборов и национальных соревнований. У Дмитрия осталась любящая жена и сын.