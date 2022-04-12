”То, что мы делаем, — помогаем людям”. Путин — о войне в Украине
Кремль не сомневается в необходимости ”специальной военной операции” в Украине, ее цели будут достигнуты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками космодрома Восточный в Амурской области, передает Медуза.
”То, что мы делаем, — помогаем людям, спасаем людей, с одной стороны, а с другой стороны — мы просто предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильное решение”, — цитирует слова президента ”Интерфакс”.
По мнению Путина, Украина стала превращаться в ”антироссийский плацдарм”, там ”начали выращивать имевшиеся уже давно ростки национализма”. ”Неонацизм, к сожалению, стал фактором жизни достаточно большой близкой нам страны. Столкновение с этими силами для России было неизбежно”, — считает Путин.
Он также добавил, что у ”спецоперации” в Украине ”абсолютно понятные и благородные” цели — это помощь людям в Донбассе.
Космодром Восточный Владимир Путин посетил вместе с Александром Лукашенко. Среди прочего президент РФ вручил госнаграды российским космонавтам, а также поручил ”Роскосмосу” реализовать лунную программу и обеспечить подготовку и полет на российском корабле белорусского космонавта.
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