”То, что мы делаем, — помогаем людям”. Путин — о войне в Украине

”То, что мы делаем, — помогаем людям, спасаем людей, с одной стороны, а с другой стороны — мы просто предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России. Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильное решение”, — цитирует слова президента ”Интерфакс”.

По мнению Путина, Украина стала превращаться в ”антироссийский плацдарм”, там ”начали выращивать имевшиеся уже давно ростки национализма”. ”Неонацизм, к сожалению, стал фактором жизни достаточно большой близкой нам страны. Столкновение с этими силами для России было неизбежно”, — считает Путин.

Он также добавил, что у ”спецоперации” в Украине ”абсолютно понятные и благородные” цели — это помощь людям в Донбассе.

Космодром Восточный Владимир Путин посетил вместе с Александром Лукашенко. Среди прочего президент РФ вручил госнаграды российским космонавтам, а также поручил ”Роскосмосу” реализовать лунную программу и обеспечить подготовку и полет на российском корабле белорусского космонавта.

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