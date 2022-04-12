12.04.2022, 17:51
"Будет что угодно. Но хуже, чем сейчас". Как изменилась повседневная жизнь в России с начала войны
ФОТО: YURI KOCHETKOV / EPA / SCANPIX
Заблокированные Инстаграм и Фейсбук, подорожавший в два раза сахар и пропавшие с полок гигиенические прокладки — об этих и других последствиях конфликта в Украине говорят россияне, опрошенные Delfi. Люди справляются с трудностями, к которым не готовились, поэтому некоторые из них чувствуют себя заложниками своего государства, развязавшего войну. Но у некоторых работа пошла в гору — например, появились заказы на ведение групп в российской соцсети "ВКонтакте", ставшей одной из замен Инстаграму.