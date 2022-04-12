"Будет что угодно. Но хуже, чем сейчас". Как изменилась повседневная жизнь в России с начала войны

В России сейчас за фразу в соцсетях "Нет войне" в первый раз могут дать штраф до 50 тысяч рублей. Во второй — срок до пяти лет. Само слово "война" по закону можно расценить и как фейк о российской армии, так как официально страна ведет не войну, а "специальную военную операцию". Тогда, как в случае с депутатом из Омска Петренко, сразу заведут уголовное дело.

Наказания за антивоенные высказывания — не единственное, к чему в стране привел вооруженный конфликт в Украине. Из-за санкций выросли цены, хотя для большинства собеседников Delfi из России этот рост пока терпим. С конца февраля 2022 года пропадали с прилавков или резко дорожали сахар, гигиенические прокладки и офисная бумага. Из-за разных взглядов на действия Владимира Путина люди ссорятся с родителями и друзьями, и лишний раз о происходящем с кем-либо стараются не говорить.