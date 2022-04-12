Американский генерал в интервью Delfi: следующие три недели имеют критическое значение. Российской армии нужно переломить хребет

По словам Ходжеса то, что сейчас происходит в Украине — последний звонок для соседей России и западных стран. Если у России есть основания думать, что запад ее боится, то русские не ограничатся одной лишь Украиной и аппетиты России только вырастут, предупреждает бывший главнокомандующий американских и натовских вооруженных сил.

Когда российские войска начали вторжение в Украину 24 февраля, западные аналитики говорили, что Киев будет захвачен за пару дней. Удивила ли вас стойкость украинских защитников?

Нет, я знал с самого начала, что украинские войска покажут себя с лучшей стороны, потому что я в курсе того, как развивалась их армия на протяжении последних семи лет. Я был уверен в их боевом духе и профессионализме. Надо признать, что меня удивило мужество жителей Украины и всего общества в целом. До войны мы не могли быть в этом уверены и это впечатлило меня больше всего.

На протяжении последнего месяца я много общался с офицерами украинской армии и украинскими политиками. Многие из них высказали мнение, что западные политики трусливые и оставили украинцев один на один с Россией. Как вам кажется, западные лидеры сделали для Украины все что в их силах?

Ситуация далека от того, чтобы сказать, что западные страны сделали для Украины все возможное. Самым главным в настоящий момент является то, что президент США и лидеры западных стран взяли себя в руки и начали говорить о том, что мы должны победить в Украине, и это борьба не только украинцев, это и наша с вами борьба, которая ведется за демократию и свободу против тирании. Мы не можем ее проиграть. Мы должны передать украинцам все, в чем они сейчас нуждаются, в первую очередь, данные разведки, тяжелое вооружение с большим радиусом действия и боеприпасы, чтобы Украина могла в течение трех следующих недель смогла переломить хребет российской армии. Сейчас важно не дать российской армии подняться на ноги.