Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил

"Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким", — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 11 апреля, сразу после встречи с президентом России в Ново-Огарево, продолжавшейся около полутора часов. По информации МИД Австрии, визит Нехаммера в Москву, куда он прилетел через Стамбул, был согласован с канцлером Германии, президентом Турции, главами Еврокомиссии и Европейского совета.

Знал о поездке и Владимир Зеленский, у которого австрийский канцлер был в прошлую субботу. "Если бы Зеленский был против, меня бы здесь не было", — заявил вечером в понедельник Нехаммер на пресс-конференции в австрийском посольстве.

Не бесспорный визит

Визит австрийского канцлера был отнюдь не бесспорным. Когда о предстоящей поездке первой сообщила немецкая бульварная газета Bild, Сеть просто взорвалась острой критикой и едкими насмешками. К числу самых безобидных на сайте salzburg24.at относилась такая: "Может ли Австрия хоть раз не позориться на мировой арене?" Еще один пользователь выразил опасение, как бы Австрии не пришлось снова выбирать канцлера, если Нехаммер хоть раз произнесет в Москве запрещенное слово "война".

Не было недостатка в критике и из уст вполне уважаемых австрийских политологов и политиков. Так, профессор международных отношений Инсбрукского университета, эксперт по России Герхард Манготт не понимает, на что, собственно, рассчитывал Карл Нехаммер и не считает его решение поехать в Москву умным.

"Это будет использовано российской пропагандой: смотрите, мол, как председатель правительства западной страны меня (Путина. — Ред.) уважил. Нехаммер подарит Путину грандиозные телекадры", — уверен Манготт. Он напомнил о том, что и французский президент Эмманюэль Макрон, и канцлер ФРГ Олаф Шольц, хотя и имеют на Путина больше влияния, но общаются с российским президентом исключительно по телефону именно потому, что не хотят создавать ему дополнительную телевизионную паблисити.