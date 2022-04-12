Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил
Австрийский канцлер Карл Нехаммер стал первым из европейских лидеров, побывавших у Владимира Путина после начала российского вторжения в Украину. DW пишет о подоплеке не бесспорного визита и его итогах.
"Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким", — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 11 апреля, сразу после встречи с президентом России в Ново-Огарево, продолжавшейся около полутора часов. По информации МИД Австрии, визит Нехаммера в Москву, куда он прилетел через Стамбул, был согласован с канцлером Германии, президентом Турции, главами Еврокомиссии и Европейского совета.
Знал о поездке и Владимир Зеленский, у которого австрийский канцлер был в прошлую субботу. "Если бы Зеленский был против, меня бы здесь не было", — заявил вечером в понедельник Нехаммер на пресс-конференции в австрийском посольстве.
Не бесспорный визит
Визит австрийского канцлера был отнюдь не бесспорным. Когда о предстоящей поездке первой сообщила немецкая бульварная газета Bild, Сеть просто взорвалась острой критикой и едкими насмешками. К числу самых безобидных на сайте salzburg24.at относилась такая: "Может ли Австрия хоть раз не позориться на мировой арене?" Еще один пользователь выразил опасение, как бы Австрии не пришлось снова выбирать канцлера, если Нехаммер хоть раз произнесет в Москве запрещенное слово "война".
Не было недостатка в критике и из уст вполне уважаемых австрийских политологов и политиков. Так, профессор международных отношений Инсбрукского университета, эксперт по России Герхард Манготт не понимает, на что, собственно, рассчитывал Карл Нехаммер и не считает его решение поехать в Москву умным.
"Это будет использовано российской пропагандой: смотрите, мол, как председатель правительства западной страны меня (Путина. — Ред.) уважил. Нехаммер подарит Путину грандиозные телекадры", — уверен Манготт. Он напомнил о том, что и французский президент Эмманюэль Макрон, и канцлер ФРГ Олаф Шольц, хотя и имеют на Путина больше влияния, но общаются с российским президентом исключительно по телефону именно потому, что не хотят создавать ему дополнительную телевизионную паблисити.
Депутат австрийского парламента Ева Эрнст-Джиджич из партии "зеленых" также считает, что "Путин воспользуется этим (визитом Нехаммера. — Ред.) для своей пропаганды". Ее парламентская коллега, лидер партии NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум Беате Майнл-Райзингер напомнила, что в прошлом уже бывали случаи, когда Кремлю удавалось "запрягать" австрийских политиков в "пропагандистскую телегу".
Возможно, чтобы избежать именно этого, австрийская сторона перед поездкой канцлера в Москву настояла на том, чтобы его беседа с российским президентом проходила без присутствия телекамер.
Немецкий канцлер доволен действиями австрийского
А вот в официальном Берлине к поездке австрийского канцлера в Москву отнеслись положительно. "Мы поддерживаем любые дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине и создание предпосылок для переговоров между Украиной и Россией", — заявила на правительственной пресс-конференции в понедельник, 11 апреля, заместительница официального представителя канцлера Кристиане Хоффман.
Она подтвердила информацию о том, что еще в прошлую пятницу два канцлера обсуждали по телефону предстоящий визит Нехаммера, и Олаф Шольц приветствовал инициативу своего австрийского коллеги напрямую поговорить с Путиным в Москве.
Официальный Берлин рассматривает поездку канцлера Австрии в контексте всех дипломатических усилий, направленных на скорейшее достижение режима прекращения огня. Наша общая цель, говорят в правительстве Германии, — побудить Путина немедленно прекратить боевые действия.
Какие задачи ставил перед собой Карл Нехаммер
Об этом говорят и в Вене. Представитель австрийского правительства Данил Казак так описал три задачи, которые ставил перед собой Нехаммер.
Главная — содействовать прекращению военных действий. Во-вторых, на фоне ожидаемого наступления российской армии в Донбассе добиться организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий. А в-третьих, Нехаммер намеревался в беседе с Путиным поднять тему военных преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине, и потребовать их независимого расследования.