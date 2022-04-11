"Не время для отговорок". Глава МИД ФРГ призвала поставлять в Украину тяжелое вооружение

"Эти ужасные кадры, эти ужасы, которые мы видим каждый день, дают понять, что Украина нуждается в военной поддержке, чтобы защитить себя, — отметила она. — Ясно одно — Украине нужна дальнейшая военная техника, прежде всего, тяжелые вооружения. И сейчас не время для отговорок, сейчас время для креативности и прагматизма, в первую очередь, когда речь идет о запчастях и обучении".

По словам Бербок, ЕС выделит на закупку вооружений для Украины дополнительные деньги. Как сообщала DW, участники заседания Совета Евросоюза планируют достичь политического согласия на выделение еще 500 млн евро на оружие Киеву в рамках европейского инструмента поддержания мира.

ФРГ поддерживает расследование военных преступлений в Украине

Глава германского внешнеполитического ведомства и другие руководители МИДов стран ЕС утром 11 апреля встретились с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом. Германский министр подчеркнула важность "сохранения всех доказательств военных преступлений, преступлений против человечности, необходимых для того, чтобы наказать бесчеловечность".

"С каждым новым днем на свет выходит новая низость. Бывшие мирные населенные пункты становятся местами ужаса. Мариуполь, Буча и многие другие", — отметила Бербок. Она подчеркнула, что правительство ФРГ уже предусмотрело выделение дополнительного миллиона евро, чтобы следователи МУС могли вести работу на территории Украины.

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