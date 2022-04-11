ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (47-й день) | Евросоюз начал обсуждать шестой пакет санкций против России. В Луганской области усилились обстрелы
Евросоюз начал обсуждать шестой пакет санкций против России
Канцлер Австрии Карл Нехаммер провел переговоры с Владимиром Путиным в подмосковном Ново-Огарево. На встрече он заявил президенту РФ, что санкции в адрес Москвы будут ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут гибнуть люди.
ЕС расширил военную помощь Украине на полмиллиарда евро. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге поддержали увеличение совместной военной помощи Киеву до 1,5 млрд евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по окончании встречи.
В Киеве возобновило работу представительство Европейского Союза в Украине. "ЕС вернулся в Киев!" - написало в соцсетях представительство, ранее полностью эвакуированное из украинской столицы
Власти Варшавы заняли так называемый ”центр шпионов”, принадлежащий российскому посольству.
В Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях, граничащих с Украиной, ввели ”желтый” уровень террористической угрозы.
Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний, в том числе ”Аэрофлот”, S7, ”Победу” в черный список по безопасности. Им запрещено летать над Европой.
Хорватия выслала 18 российских дипломатов.
Курсы доллара и евро выросли более чем на пять рублей на старте торгов Мосбиржи.
В Эстонии вслед за Латвией запретили сервис такси ”Яндекс Go”.
Украинские военные в Мариуполе пожаловались на отсутствие поддержки и связи с властями страны.
По данным британских СМИ, Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом 2022 года из-за российской агрессии против Украины, об этом сообщила лондонская Times со ссылкой на американские источники
В Беларуси замечено перемещение тяжелого российского вооружения
В среду, в 12:00, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Рийгикогу с видеообращением. Обращение будет транслироваться непосредственно перед инфочасом Рийгикогу.