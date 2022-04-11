Главный раввин родного города Зеленского: в Эстонии тоже есть нацисты. Так что — теперь к вам должна ворваться Бельгия и очищать страну?
В Кривом Роге, где родился президент Украины Владимир Зеленский, раввин Лирон Эдери живет уже 21 год. Он предпочел этот украинский город США, Израилю, Европе, где у него была возможность остаться. Признается, в Кривом Роге его привлекла прямота, работоспособность и честность людей. "И очень много теплоты. Говоришь с человеком — видишь, что он думает. Сразу насквозь. Легко общаться с людьми, потому что нет лицемерия, а прямо — как есть. Я думаю, что и Зеленский такой. Очень прямой человек, говорит, как думает. Может быть, не всегда хорошо и красиво, хотя он великолепный актер", — признается раввин.
Я полагаю, что сейчас к вашему городу повышенный интерес из-за того, что здесь родился президент Украины Владимир Зеленский. Как к Зеленскому относятся жители города?
Жители, я думаю, гордятся им. Они гордились им еще до того, как он стал президентом, когда за него проголосовали почти 85%. И гордятся им очень сильно сегодня.
Наверное, половина мира даже не знала, что Зеленский еврей. Особенно когда Россия говорила, что надо денацифицировать Украину. Вы как еврей как относитесь к заявлениям России, что здесь живут нацисты, бандеровцы, которые ненавидят евреев?
Вы из Эстонии. В Эстонии тоже есть свои нацисты. Вот уверен в этом. Вы знаете, в Израиле тоже они есть. Так что, теперь в Эстонию должна ворваться Бельгия и очищать ее? А может быть, Голландия должна очищать Бельгию или Германия — Англию? Ну что это за бред! Если у нас проблемы с какими-то людьми, то дайте нам, живущим в Украине, разобраться.
Путин, разберись со своими ненормальными людьми, у вас в России их достаточно. Мы их тоже знаем. Это искаженное тиранское поведение — найти и достать из-под земли несуществующие проблемы и объяснять своему необразованному народу: ”Я такой добрый, защищаю всех”. Так защищай у себя дома, оставайся там. Никто из нас не собирался идти в Россию. Так зачем вы приходите сюда?
А что касается Зеленского — у Зеленского мама и папа евреи. Ну и хорошо. И я об этом говорю уже давно. И причем он стал гражданином Украины не сегодня, он им является, наверное, в пятом–шестом поколении. Дело его национальности касается только его и его семьи. И это между ним и Богом, если он это выбирает. Это не касается никого, кроме него самого. Поэтому я предпочитаю не говорить о его национальности. Да, он еврей. Хорошо. И я еврей. Ну хорошо. И что теперь?
Поменялось ли ваше мнение о Зеленском после 24 февраля?
Я не занимаюсь политикой. Я иногда высказываю мнение, я не молчаливый человек и не убегаю от ответа. Но ваш вопрос очень политический. Поэтому я не буду давать ответ. Могу сказать другое — Зеленский доблестно себя показал и удивил всех, живущих в Украине и вне Украины. Может быть, это пафосно, но теперь Зеленский для украинцев, как Джордж Вашингтон или Авраам Линкольн для американцев.
Полная версия интервью — в видео выше.
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