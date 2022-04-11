Главный раввин родного города Зеленского: в Эстонии тоже есть нацисты. Так что — теперь к вам должна ворваться Бельгия и очищать страну?

В Кривом Роге, где родился президент Украины Владимир Зеленский, раввин Лирон Эдери живет уже 21 год. Он предпочел этот украинский город США, Израилю, Европе, где у него была возможность остаться. Признается, в Кривом Роге его привлекла прямота, работоспособность и честность людей. "И очень много теплоты. Говоришь с человеком — видишь, что он думает. Сразу насквозь. Легко общаться с людьми, потому что нет лицемерия, а прямо — как есть. Я думаю, что и Зеленский такой. Очень прямой человек, говорит, как думает. Может быть, не всегда хорошо и красиво, хотя он великолепный актер", — признается раввин.

Я полагаю, что сейчас к вашему городу повышенный интерес из-за того, что здесь родился президент Украины Владимир Зеленский. Как к Зеленскому относятся жители города?

Жители, я думаю, гордятся им. Они гордились им еще до того, как он стал президентом, когда за него проголосовали почти 85%. И гордятся им очень сильно сегодня.

Наверное, половина мира даже не знала, что Зеленский еврей. Особенно когда Россия говорила, что надо денацифицировать Украину. Вы как еврей как относитесь к заявлениям России, что здесь живут нацисты, бандеровцы, которые ненавидят евреев?

Вы из Эстонии. В Эстонии тоже есть свои нацисты. Вот уверен в этом. Вы знаете, в Израиле тоже они есть. Так что, теперь в Эстонию должна ворваться Бельгия и очищать ее? А может быть, Голландия должна очищать Бельгию или Германия — Англию? Ну что это за бред! Если у нас проблемы с какими-то людьми, то дайте нам, живущим в Украине, разобраться.

Путин, разберись со своими ненормальными людьми, у вас в России их достаточно. Мы их тоже знаем. Это искаженное тиранское поведение — найти и достать из-под земли несуществующие проблемы и объяснять своему необразованному народу: ”Я такой добрый, защищаю всех”. Так защищай у себя дома, оставайся там. Никто из нас не собирался идти в Россию. Так зачем вы приходите сюда?