Зеленский: в Мариуполе погибли десятки тысяч человек

Зеленский также заявил, что Россия стягивает десятки тысяч военных для нового наступления. Речь, вероятно, идет о российском наступлении в Донбассе.

Российские войска начали осаду Мариуполя в начале марта. Уже в середине месяца власти города говорили, что он разрушен на 80-90 процентов и оценивали число погибших в тысячи человек.

7 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе погибли как минимум 5 тысяч человек.

До войны население Мариуполя составляло около 430 тысяч человек. По словам мэра Вадима Бойченко, в начале апреля в городе оставались около 100 тысяч человек.