DELFI В УКРАИНЕ | ВИДЕО: "Раздевают и шмонают". Беженцы из Мариуполя рассказали, как им удалось выбраться из осажденного города

В центре помощи беженцам в Запорожье полиция устанавливает личности беженцев. В день сюда прибывает порядка 1000 человек. После этого работники управления социальной защиты определяют, в каких услугах нуждаются вновь прибывшие и распределяют их для последующего устройства на временное пребывание.

Если есть необходимость, то волонтеры на месте оказывают всяческую помощь — предоставляют бесплатно медикаменты и одежду.

”Из окна смотрю, а там самолеты уже начинают обстреливать Балку (Зинцева Балка — улица в Мариуполе, — прим.), дом трясется, стекла трясутся. Понял, что оттуда надо валить. Естественно, никакой связи нет, ни коридоров, ничего”, — рассказывает Николай, который выезжал на велосипеде. Дорога была под контролем оккупационных войск.

”Там блокпост. Раздевают, шмонают. Дошли до Мангуша, там нас задержали. Сказали: ”Ты военнопленный, ты подозрительный, потому что на тебе тельник”. Проверяли, проверяли. Все нормально. Дали бумажку, без которой не проедешь”, — рассказывает он.