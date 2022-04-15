15.04.2022, 14:40
ВИДЕО | "Их там нет" — журналистка прокомментировала прием российской пропаганды
Фото: Анна Данилова
Журналист и языковед Ксения Туркова — о российской формуле отрицания ”ихтамнет”, которая приобрела особое звучание после массовых убийств в Буче.
Мем "из там нет" появился в 2014 году, после аннексии Крыма. Википедия отмечает, что впервые понятие "их там нет" возникло после ответа Путина в марте 2014 года на пресс-конференции о принадлежности сил, осуществлявших военную операцию на территории Крыма. Он заявил, что российских солдат там не было.
Смотрите подробный разбор приема в коротком видео.