ВИДЕО | "Их там нет" — журналистка прокомментировала прием российской пропаганды

Мем "из там нет" появился в 2014 году, после аннексии Крыма. Википедия отмечает, что впервые понятие "их там нет" возникло после ответа Путина в марте 2014 года на пресс-конференции о принадлежности сил, осуществлявших военную операцию на территории Крыма. Он заявил, что российских солдат там не было.