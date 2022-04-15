Турковый словарь
15.04.2022, 14:40

ВИДЕО | "Их там нет" — журналистка прокомментировала прием российской пропаганды

 
Ксения Туркова
Ксения Туркова
Фото: Анна Данилова

Журналист и языковед Ксения Туркова — о российской формуле отрицания ”ихтамнет”, которая приобрела особое звучание после массовых убийств в Буче.

Мем "из там нет" появился в 2014 году, после аннексии Крыма. Википедия отмечает, что впервые понятие "их там нет" возникло после ответа Путина в марте 2014 года на пресс-конференции о принадлежности сил, осуществлявших военную операцию на территории Крыма. Он заявил, что российских солдат там не было.

Смотрите подробный разбор приема в коротком видео.

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