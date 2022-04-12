12.04.2022, 14:39
ВИДЕО | "Ведьмин колодец" продолжает кипеть!
ФОТО: Screenshot YouTube
Авторы блога "Trip vdvoem" показали знаменитое природное явление, которое жители Эстонии наблюдают каждую весну.
Ведьмин колодец — источник воды, расположен вблизи деревни Тухала в волости Козе уезда Харьюмаа. Согласно народным поверьям, Ведьмин колодец начинает кипеть, когда в нем парятся тухалаские ведьмы.
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