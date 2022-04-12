Кто будет новым Рооба? Топ-5 игроков, которые зажгли в составе молодежной сборной Эстонии
В ледовом холле "Тондираба" на прошлой неделе прошел юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А. Сборная Эстонии заняла второе место, пропустив вперед сборную Кореи.
Сборная Эстонии заняла 2-е место, уступив золотые медали корейцам лишь по дополнительным показателям (проиграли личную встречу 1:2), показав хорошую игру как в атаке (в 5 играх забросили 24 шайбы), так и в обороне (пропустили 7 шайб, меньше всех на турнире). Безусловно, это заслуга всей команды, но были и игроки, которые особенно выделялись. RusDelfi составляет свой топ-5 хоккеистов, которые в будущем составят костяк национальной сборной. Обращаем внимание, что на клубном уровне ни один из них не играет в чемпионате Эстонии.
Эрик и Марек Починок
Два брата-близнеца Эрик и Марек Починок, ставшие одними из лучших на турнире по системе гол+пас (Эрик 6+4 и Марек 4+4) участвовали в молодежном чемпионате мира до 20 лет в прошлом году, который также проходил в Таллинне. Помимо этого братья завоевали исторические медали на зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне в 2020 году на хоккейном турнире в формате "3 на 3" для команд, составленных из представителей разных стран (Марек взял золото, а Эрик — бронзу).
Оба брата — сыновья Романа Починка, который сыграл свыше 100 матчей за сборную Эстонии и был капитаном главной команды страны, а сейчас работает в хоккейном клубе "Вайперс", воспитанниками которого братья и являются. Однако сейчас два, пожалуй, самых перспективных эстонских юниора играют за финскую команду "Спорт" в городе Вааса. Как говорил в интервью один из братьев: "Мы хотим показать, что не зря с детства стали играть в хоккей. Идем к своей цели. В будущем хотели бы играть в сильных лигах. Возможно даже, что в КХЛ или НХЛ".
Георг Владимиров
Малым количеством пропущенных шайб сборная обязана Георгу Владимирову, который был признан лучшим вратарем турнира с феноменальным процентом (92.93%) отражённых бросков. Георг является воспитанником хоккейного клуба "Вайперс", в котором выступал как за молодежные команды, так и за главную команду. В прошлом году Георг тоже участвовал в чемпионате мира до 20 лет и также был признан лучшим вратарем турнира.
За последние 3 года пробовал свои силы в российских командах, играл за "СКА-Варяги", которая входит в систему клуба КХЛ СКА (Санкт-Петербург). В данный момент лучший эстонский молодой вратарь выступает за молодежную команду шведского хоккейного клуба "Содерхамн/Люсне" и даже привлекается к основному составу команды, играющей во втором по силе дивизоне страны.
Денис Концеус
Лучшим распасовщиком стал центральный нападающий Денис Концеус, отдавший за 5 игр 7 голевых передач. Денис — уроженец Нарвы и является воспитанником местного хоккея, но играл и за таллиннский молодежный "Вайперс", а потом и за главную команду столичного клуба. Однако затем, как и многие другие эстонские юниоры, сменил прописку, и теперь играет за молодежку финского "Koovee" из Тампере, где является главной звездой — 38 очков за 25 игр (больше всех в команде). Если Денис продолжит так прогрессировать, то в самом скором времени ожидаем его появления в центре первого звена сборной Эстонии.
Эрик Неволайнен
Эрик Неволайнен — еще один отличный распасовщик (4 голевых передачи за турнир), плюс успевает забивать (3 шайбы за турнир). В отличие от остальных участников нашего топ-5, Эрик — наполовину финн, и даже обладает гражданством этой страны (как и эстонским). Он родился в Финляндии и является воспитанником тамошнего хоккея, сейчас играет за едва ли не самый интернациональный клуб Финляндии "КооКоо" из города Коуволы, где появляется на льду с партнерами из Италии, Словакии, Словении и Венгрии.