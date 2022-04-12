Кто будет новым Рооба? Топ-5 игроков, которые зажгли в составе молодежной сборной Эстонии

Сборная Эстонии заняла 2-е место, уступив золотые медали корейцам лишь по дополнительным показателям (проиграли личную встречу 1:2), показав хорошую игру как в атаке (в 5 играх забросили 24 шайбы), так и в обороне (пропустили 7 шайб, меньше всех на турнире). Безусловно, это заслуга всей команды, но были и игроки, которые особенно выделялись. RusDelfi составляет свой топ-5 хоккеистов, которые в будущем составят костяк национальной сборной. Обращаем внимание, что на клубном уровне ни один из них не играет в чемпионате Эстонии.

Эрик и Марек Починок

Два брата-близнеца Эрик и Марек Починок, ставшие одними из лучших на турнире по системе гол+пас (Эрик 6+4 и Марек 4+4) участвовали в молодежном чемпионате мира до 20 лет в прошлом году, который также проходил в Таллинне. Помимо этого братья завоевали исторические медали на зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне в 2020 году на хоккейном турнире в формате "3 на 3" для команд, составленных из представителей разных стран (Марек взял золото, а Эрик — бронзу).

Оба брата — сыновья Романа Починка, который сыграл свыше 100 матчей за сборную Эстонии и был капитаном главной команды страны, а сейчас работает в хоккейном клубе "Вайперс", воспитанниками которого братья и являются. Однако сейчас два, пожалуй, самых перспективных эстонских юниора играют за финскую команду "Спорт" в городе Вааса. Как говорил в интервью один из братьев: "Мы хотим показать, что не зря с детства стали играть в хоккей. Идем к своей цели. В будущем хотели бы играть в сильных лигах. Возможно даже, что в КХЛ или НХЛ".

Георг Владимиров

Малым количеством пропущенных шайб сборная обязана Георгу Владимирову, который был признан лучшим вратарем турнира с феноменальным процентом (92.93%) отражённых бросков. Георг является воспитанником хоккейного клуба "Вайперс", в котором выступал как за молодежные команды, так и за главную команду. В прошлом году Георг тоже участвовал в чемпионате мира до 20 лет и также был признан лучшим вратарем турнира.