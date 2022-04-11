X-FILES | Пентагон обнародовал 1500 страниц секретных документов об НЛО

Фото, отчеты и видеофайлы связаны с секретной программой Петнагона Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP).

Четыре года назад был подан запрос по Акту о свободе информации (FOIA) и, наконец, спустя более четырех лет, Разведывательное управление Министерства обороны (DIA) опубликовало более 1500 документов.

Они включают научные отчеты, подготовленные по заказу правительства, и письма в Пентагон, касающиеся программы НЛО.

Сюда вошли отчеты об исследованиях биологического воздействия НЛО на человека, классификации паранормальных явлений и исследования технологий НЛО.

DIA, шпионское подразделение Министерства обороны, заявило, что "некоторые части" документов "должны быть частично скрыты" по соображениям конфиденциальности и секретности.

Отчеты включают файлы об исследованиях ЦРУ биологических последствий наблюдений НЛО для человека. Это ожоги, проблемы с сердцем, нарушения сна — и даже такие странные явления, как "очевидное похищение" и "неучтенная беременность".

В докладе отмечается, что часто эти повреждения связаны с электромагнитным излучением и вызваны "двигательными системами, связанными с энергией".

В отчете, подготовленном для DIA, содержится предупреждение о том, что такие объекты могут представлять "угрозу интересам Соединенных Штатов".

В докладе говорится, что люди получали травмы от "воздействия аномальных транспортных средств, особенно в воздухе и в непосредственной близости от них".

Также в документах отмечается, что зафиксированы 42 случая из медицинских карт и 300 подобных "неопубликованных" случаев, когда люди получали травмы после столкновений с "аномальными" аппаратами.

AATIP была раскрыта в 2017 году бывшим сотрудником разведки Луисом Элизондо, который возглавлял эту программу.