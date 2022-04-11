ПОДКАСТ | Маклер рассказала, где арендуют жилье украинские беженцы в Таллинне

Какая сейчас ситуация с рынком арендной недвижимости в Таллинне?

С 24 февраля мы, маклеры, почувствовали, что сделок купля-продажа на рынке стало меньше, появилась пауза. Эта ситуация напомнила мне март 2020 года, когда пришел коронавирус, все были в шоке. Люди тогда и сейчас пытались осознать, что произошло. Активность спала, люди меньше звонили, не предлагали квартиры на продажу. В новой ситуации людям нужно было переосознать, понять, стоит ли продавать или покупать недвижимость именно сейчас.

В то же время, после приезда беженцев, поступало больше запросов на аренду. Спустя месяц можно сказать, что цена на аренду выросла. Еще вчера трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом на улице Пунане "ушла" за 600 (евро в месяц за аренду) и очень быстро. Раньше она стоила бы 550 евро.

На сколько цены на аренду поднялись?

Примерно на 10-15%, около 50 евро. Сейчас особый спрос на однокомнатные и двухкомнатные. На люксовые квартиры, например, 4-х комнатные в центре, цены не выросли. Такие квартиры приезжие снимают редко.

За сколько дней квартиру можно сдать в аренду?

За неделю. И это в лучшем случае, обычно быстрее.

Все больше людей будут арендовать квартиры, так как цены на недвижимость быстро растут. Застройщики уже смело говорят, что новое жилье будет стоить 4000 евро за квадратный метр. Ниже просто не выходит, так как выросли цены на строительные материалы и рабочую силу. Люди, которые не смогут купить, будут арендовать жилье.

Как говорят аналитики, в начале февраля в Таллинне сдавалось в аренду более 1 300 квартир. К началу апреля их число сократилось до 800. Какие районы сейчас особенно популярны для переселенцев?

Для беженцев нет значения, какой район. Все смотрят на цену. Самые низкие цены в спальных районах. В Пыхья-Таллинне и Мустамяэ очень много квартир 12-16 квадратных метров. Они особенно популярны. Первый критерий — цена. Наличие школ, магазинов, парковки — не так важно.

Какие квартиры вы бы посоветовали для беженцев?

Квартиры, которые подальше от центра. Они дешевле. Стоит обратить внимание на Палдиски, на поезде можно добраться до Таллинна очень быстро. Все, что в радиусе 50 километров, Маарду, Лаагри. У нас хорошее транспортное сообщение с центром.