Times: Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже этим летом

Если эти планы реализуются, Финляндия станет страной с самой протяженной общей границей с Россией среди членов НАТО.

Швеция более 200 лет не вступала ни в какие военные союзы, а Финляндия строго соблюдала дружественный к СССР нейтралитет на протяжении всей Холодной войны. Под влиянием российской агрессии общественное мнение в обеих странах резко сместилось в сторону вступления в НАТО.

Шведские СМИ на прошлой неделе также писали, что Швеция может утвердить свою заявку на вступление в НАТО к середине июня, а в конце того же месяца ее могут одобрить члены альянса на своем саммите в Мадриде.