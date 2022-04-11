За рубежом
11.04.2022, 07:46

Times: Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже этим летом

 
Foto: Andres Putting

По данным британских СМИ, Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом 2022 года из-за российской агрессии против Украины, об этом сообщила лондонская Times со ссылкой на американские источники, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Если эти планы реализуются, Финляндия станет страной с самой протяженной общей границей с Россией среди членов НАТО.

Швеция более 200 лет не вступала ни в какие военные союзы, а Финляндия строго соблюдала дружественный к СССР нейтралитет на протяжении всей Холодной войны. Под влиянием российской агрессии общественное мнение в обеих странах резко сместилось в сторону вступления в НАТО.

Шведские СМИ на прошлой неделе также писали, что Швеция может утвердить свою заявку на вступление в НАТО к середине июня, а в конце того же месяца ее могут одобрить члены альянса на своем саммите в Мадриде.

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