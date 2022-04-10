Le Monde: в первом туре выборов президента Франции лидирует Эммануэль Макрон

Всего в выборах участвуют 12 кандидатов. Предварительная явка составила 65%, это ниже, чем на предыдущих президентских выборах в 2017 году

Макрон — главный переговорщик с Владимиром Путиным из всех лидеров западных стран. 7 февраля он приезжал в Москву на встречу с президентом России. И до этого, и после он неоднократно проводил переговоры с Путиным по телефону. Аналитики отмечали, что Макрон попытался взять на себя роль европейского лидера после отставки Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, пишет Meduza.