Le Monde: в первом туре выборов президента Франции лидирует Эммануэль Макрон
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Предварительно, в первом туре действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер ”Национального объединения” Марин Ле Пен набирают по 24% голосов, сообщает издание La Libre. На третьем месте — глава ”Непокорившейся Франции” Жан-Люк Меланшон (19%).
Всего в выборах участвуют 12 кандидатов. Предварительная явка составила 65%, это ниже, чем на предыдущих президентских выборах в 2017 году
Второй тур выборов состоится 24 апреля.
Позже появились данные о бельгийскиом exit poll. В соответствии с ними Макрон набирает 24,7%, Ле Пен — 23,5%.
Обновление: в первом туре выборов президента Франции Эммануэль Макрон, предварительно, получает 28,1% голосов, а Марин Ле Пен — 23,3 %, сообщает Le Monde.
Макрон — главный переговорщик с Владимиром Путиным из всех лидеров западных стран. 7 февраля он приезжал в Москву на встречу с президентом России. И до этого, и после он неоднократно проводил переговоры с Путиным по телефону. Аналитики отмечали, что Макрон попытался взять на себя роль европейского лидера после отставки Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, пишет Meduza.