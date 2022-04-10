ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (46-й день) | Российские ракеты уничтожили аэропорт Днепра, в понедельник ожидаются переговоры Путина и канцлера Австрии

— В Курской области с 11 апреля вводится жёлтый (высокий) уровень террористической опасности ”в связи с возможными провокациями украинских националистов”;

— Украина полностью запретила импорт товаров из России.

— Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил сообщения австрийских СМИ о том, что в понедельник в Москву прилетит канцлер Австрии Карл Нехаммер. О визите Нехаммера первой написала австрийская Kronen Zeitung. Потом планы подтвердили в офисе Нехаммера.

Источники газеты говорят, что Нехаммер согласовал поездку с канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам своего визита в Украину заявил, что получил от украинцев ”список вооружений”, который собирается обсудить с Военным комитетом ЕС;

— Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 и гаубицы ”Зузана”, сообщают местные СМИ;

— ООН: Более 4,5 миллионов беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны с начала военных действий. В 2021 году объем экспорта из России в Украину составил более 8 миллиардов долларов.

— Российские ракеты уничтожили аэропорт Днепра. Об этом заявила главный специалист отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарина Цуркан. Она сообщила, что в 10:06 был нанесен первый удар по аэропорту Днепра. Произошло возгорание на площади 100 квадратных метров.

В 12:47 произошел повторный удар в том же месте. Вследствие атаки пострадали 6 работников ГСЧС, которые в это время выполняли работу по тушению пожара и ликвидации последствий предыдущего обстрела.

— В рамках глобальной кампании Stand Up for Ukraine удалось собрать более 10 миллиардов долларов для помощи украинским беженцам. Онлайн-акция началась по инициативе Еврокомиссии и правительства Канады. Пользователи соцсетей по всему миру делали публикации с призывом перечислить деньги в благотворительные организации на оказание гуманитарной помощи украинским гражданам.