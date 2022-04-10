ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (46-й день) | Российские ракеты уничтожили аэропорт Днепра, в понедельник ожидаются переговоры Путина и канцлера Австрии
— В Курской области с 11 апреля вводится жёлтый (высокий) уровень террористической опасности ”в связи с возможными провокациями украинских националистов”;
— Украина полностью запретила импорт товаров из России.
— Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил сообщения австрийских СМИ о том, что в понедельник в Москву прилетит канцлер Австрии Карл Нехаммер. О визите Нехаммера первой написала австрийская Kronen Zeitung. Потом планы подтвердили в офисе Нехаммера.
Источники газеты говорят, что Нехаммер согласовал поездку с канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам своего визита в Украину заявил, что получил от украинцев ”список вооружений”, который собирается обсудить с Военным комитетом ЕС;
— Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 и гаубицы ”Зузана”, сообщают местные СМИ;
— ООН: Более 4,5 миллионов беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны с начала военных действий. В 2021 году объем экспорта из России в Украину составил более 8 миллиардов долларов.
— Российские ракеты уничтожили аэропорт Днепра. Об этом заявила главный специалист отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарина Цуркан. Она сообщила, что в 10:06 был нанесен первый удар по аэропорту Днепра. Произошло возгорание на площади 100 квадратных метров.
В 12:47 произошел повторный удар в том же месте. Вследствие атаки пострадали 6 работников ГСЧС, которые в это время выполняли работу по тушению пожара и ликвидации последствий предыдущего обстрела.
— В рамках глобальной кампании Stand Up for Ukraine удалось собрать более 10 миллиардов долларов для помощи украинским беженцам. Онлайн-акция началась по инициативе Еврокомиссии и правительства Канады. Пользователи соцсетей по всему миру делали публикации с призывом перечислить деньги в благотворительные организации на оказание гуманитарной помощи украинским гражданам.
— Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью британскому каналу Sky News сказала, что в городах Киевской области, из которых ушли российские военные, найдено уже более 1200 тел.
"По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1222 жителей, погибших во время российской оккупации Киевской области. Это только в Киевской области", — сказала она.
Это, вероятно, не окончательная цифра. Накануне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал, что для подсчета числа жертв в одном только Бучанском районе понадобятся недели
— Сильвио Берлускони, который называл Владимира Путина другом, заявил, что "разочарован" в нем.
— В Германии прошли пророссийские и проукраинские акции
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.