Как сотрудники разведки пытались предупредить мир о вторжении в Украину и почему им никто не поверил

По словам участников, сбор и анализ разведывательных данных осуществлялся США и Великобританией совместно — это была "семейная" операция. Не было конкретного момента, когда намерения России стали очевидны, скорее картина становилась все более четкой с течением времени.По всей видимости, Путин был убежден: чтобы вернуть Украину в сферу влияния, необходимо действовать быстро и с применением силы. "Ему казалось, что окно возможностей закрывается", — говорил источник, непосредственно вовлеченный в операцию.

Первые тревожные сигналы появились еще год назад, когда спутниковые снимки показали концентрацию российских войск вблизи границы с Украиной. Тогда аналитики не могли понять истинных намерений Москвы. Но к середине 2021 года все изменилось.

В преддверии войны и в течение нескольких недель после ее начала американская и британская разведки обнародовали часть своих самых секретных данных.На протяжении десятилетий спецслужбы стремились делиться своими открытиями с как можно меньшим количеством людей. Но все изменилось. Было принято решение, чтобы о происходящем узнал весь мир.Оно означало не только радикальный сдвиг в методах работы западной разведки, но и необходимость работать с тяжелым наследием, связанным с вторжением в Ирак.

Другой сотрудник добавляет, что доказательство собственной правоты не принесло разведчикам особенного утешения. Но они знали, что хотя бы попытались остановить войну, о масштабах которой предупреждали на протяжении нескольких месяцев.

"В тот день люди перешли от "Почему вы сеете панику?" к "Почему вы недостаточно паниковали?", — говорит один из сотрудников западных спецслужб.

Но когда 24 февраля эти прогнозы оправдались, происходящее все равно казалось нереальным, вспоминает один из них: "Мне было трудно поверить, что это происходит на самом деле, пока я не проснулся рано утром и не включил радио".

Они видели разведданные, свидетельствовавшие о подготовке войны, и знали, что если Россия действительно вторгнется в Украину, это произойдет рано утром.

С тех пор призрак Ирака сопровождал любые обсуждения об обнародовании разведданных — Украина дала сотрудникам спецслужб шанс оставить это наследие в прошлом. Были введены новые процедуры, обеспечивающие строгий анализ полученной информации и возможности ее рассекретить.

Тщательность, с которой выверялась вся информация, стала результатом урока, выученного разведкой почти два десятилетия назад, — тогда разведданные об оружии массового поражения были использованы, чтобы обосновать вторжение в Ирак. В 2003 году, на фоне обвинений в политизации, репутация американских и британских шпионов серьезно пострадала, — особенно после того как выяснилось, что данные оказались ошибочными.

И лишь к концу года, когда уже Объединенный комитет разведки на основе всех имеющихся данных пришел к выводу, что вероятность вторжения очень высока, люди стали осознавать серьезность ситуации.

Информация, хотя она исходила от Центра правительственной связи GCHQ и секретной разведслужбы MI6, была встречена с недоверием. Основной проблемой оказалось то, что никто не мог поверить в возможность подобной войны в Европе XXI века.

Преимуществом стала возможность использовать коммерческие спутниковые снимки как доказательство. К началу декабря газета Washington Post на основе доступной информации рассказала читателям о российских планах вторжения в Украину.

Эксперты, специализирующиеся на рассекречивании данных, день и ночь работали, чтобы оценить риски и решить, что можно обнародовать.

Следующим шагом разведсообщества стало решение опубликовать часть секретной информации. "Встал вопрос: какой смысл все это знать, если никак не использовать эти знания", — признался Би-би-си на условиях анонимности источник в западной разведке.

Знаковым событием стал визит в начале ноября директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву — он предупредил Кремль, что американцам известно о военных планах России. Поездка не была секретной. По словам одного источника, некоторые российские официальные лица впервые услышали, что их страна может напасть на Украину, именно от директора ЦРУ.

К осени в Вашингтоне решили что-нибудь предпринять в связи с информацией, получаемой от разведки.

Страны-союзники также были проинформированы о готовящемся вторжении. Но многие отнеслись к этому скептически. По словам одного из сотрудников разведки, недоверие часто трудно преодолеть, поскольку источник информации должен оставаться в тайне.

Кроме того, некоторые европейские страны посчитали, что Россия специально хочет ввести Запад в заблуждение, наращивая военный потенциал. Настороженное отношение к англо-американской разведке после Ирака также осложняло процесс. Уже после начала войны глава военной разведки Франции был отправлен в отставку с формулировкой "за недостаточное информирование руководства" и "отсутствие глубокого знания тематики".

Опасения разведки при публикации материалов связаны с тем, что источник может быть обнаружен, и утечки прекратятся. Вот почему во время Второй мировой войны Великобритания так тщательно хранила секрет Блетчли-парка. После Ирака были и другие случаи, когда разведданные предавались гласности, — например, о применении химического оружия в Сирии, — но никогда это не происходило в таких масштабах, как перед войной в Украине.

Среди рассекреченных данных была в том числе информация Великобритании о планах России ввести конкретных лиц в состав марионеточного правительства в Киеве, а также данные Вашингтона о планах Кремля инсценировать предлог для войны.

Американская и британская разведки рассчитывали, что публикация этих материалов лишит Москву возможности оправдать вторжение в Украину доводами о необходимости самообороны.

Один из сотрудников разведки вспоминает, что никогда не видел ничего подобного: в один день на его столе лежали строго засекреченные материалы, а уже на следующий день они появлялись в открытом доступе.

Увы, беспрецедентное по своим масштабам разглашение секретной информации не помогло остановить вторжение, хотя в какой-то степени и нарушило планы Москвы.

Зато оно помогло Западу быстрее осознать происходящее, понять, кто в этой ситуации агрессор, и объединить усилия по сдерживанию России, считают сотрудники разведки.