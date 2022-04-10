Правда ли, что Красный Крест помогает России насильственно эвакуировать украинцев?

Скандал с насильственными эвакуациями задел и ККУ. Многие пользователи соцсетей призвали прекратить жертвовать деньги обществу и потребовали провести расследование трат ККУ с целью выяснить, были ли средства, предназначающиеся Украине, потрачены в России. В связи с этим ККУ опубликовал заявление, в котором напомнил о своей автономии и открестился от действий МККК. Возможно, недоверие украинцев к ККУ отчасти вызвано тем, что в 2016 году журналисты, активисты и волонтёры Красного Креста разоблачили коррупционные схемы в организации.

Национальные общества выступают в качестве помощников государственных властей своих стран в гуманитарной сфере. Таких обществ в мире 192, включая Красный Крест Украины (ККУ) и Российский Красный Крест (РКК). Национальные общества действуют исключительно на территории своей страны и не ведут никаких переговоров с другими государствами о сотрудничестве, гуманитарной помощи или открытии офисов в соседних странах. Во время войны они оказывают помощь пострадавшему гражданскому населению и иногда медицинские услуги армии.

Для начала разберёмся в устройстве смежных организаций, связанных с названием ” Красный Крест ”, а затем — с возможной причастностью каждой из них к принудительной эвакуации украинцев. Общий термин для всего гуманитарного объединения — Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. В состав движения входят национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца, МККК и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП).

Сообщения , обвиняющие Международный комитет Красного Креста (МККК) в насильственной эвакуации украинцев в Россию, начали появляться в конце марта 2022 года. В качестве доказательств интернет-пользователи ссылались на отчёт об эвакуации жителей Донбасса в Россию, опубликованный на сайте Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Некоторые украинские СМИ заявили: ”Международный комитет Красного Креста признался, что способствовал депортации украинцев в Россию”. Многие пользователи соцсетей потребовали объяснений у МККК, призвали доноров организации отозвать свои пожертвования, а также запустили петицию с требованиями провести расследование действий МККК в Украине. На день публикации этого разбора петицию подписали более 5000 человек.

Пресс-секретарь МККК в Украине Александр Власенко назвал обвинения в адрес организации безосновательными. Согласно пресс-релизу, перед тем как отправиться в Москву, Маурер посетил Украину, встретился с руководством страны и обсудил все вопросы. Власенко добавил: ”Вопрос открытия офиса в Ростове только обсуждался, там офиса ещё нет. Он там когда-то был, но его закрыли в 2019 году, и откроют ли теперь, не знаю. Мы хотели открыть офис там, чтобы иметь более оперативный доступ к военнопленным. Мы обязаны оказывать помощь людям, где бы они ни находились”. МККК тоже опроверг обвинения в насильственных депортациях и пояснил желание открыть офис в России необходимостью доставлять помощь туда, где она нужна. В итоге пока неизвестно, откроет ли МККК офис в Ростове-на-Дону.

Волну критики украинских СМИ в адрес МККК вызвал недавний визит в Москву президента организации Петера Маурера для проведения переговоров с правительством РФ об открытии офиса МККК в Ростове-на-Дону. СМИ обвинили комитет в пособничестве России. Комитет Верховной рады Украины по правам человека выступил против открытия этого офиса. А председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий написал открытое письмо в МККК с просьбой не открывать пункт приёма украинских беженцев в Ростове-на-Дону, потому что этот шаг легитимизирует российские коридоры вывоза беженцев, которые были неоднократно отвергнуты украинскими властями.

Ещё один участник движения — МККК. Цель этой организации — помощь людям, пострадавшим от вооружённых конфликтов и насилия. Все переговоры (например, об открытии гуманитарных коридоров или обмене пленными) ведёт именно МККК, он также может выступать в роли нейтрального посредника для решения гуманитарных проблем. Организация характеризует боевые действия в Украине как конфликт и не публиковала заявлений, явно осуждающих или поддерживающих действия России. Нейтральная позиция позволяет комитету получать пожертвования от организаций и частных лиц, которые не хотят принимать чью-либо сторону.

Есть и те, кто поддержал открытие офиса. Автор поста в украинском блоге пишет: ”Считаю, именно для того, чтобы помочь украинцам, насильственно вывезенным в Россию, МККК открывает свою миссию в Ростове-на Дону. Тем, кто недоволен: вы можете помочь украинцам, вывезенным в Россию? А МККК может. Они не придут туда под жёлто-голубыми флагами? Да. Но они придут. И их примут. Именно из-за их нейтральности. Из-за их "и нашим, и вашим", что вас так возмущает”.

Наконец, третий элемент Движения Красного Креста — МФОККиКП. Федерация занимается поддержкой национальных обществ, а также помогает во время кризисов мирного времени, например во время стихийных бедствий. Именно на сайте федерации был опубликован отчёт Evacuation of People from Donbass Area to Russia”. Сейчас документ удалён, но в СМИ и соцсетях сохранились отрывки из отчёта и скриншоты. Согласно отчёту, ”переселение” в Ростовскую и другие области России началось 18 февраля 2022 года. За три дня из Донбасса было вывезено 61 000 человек, в основном женщин, детей и пенсионеров. Руководил переселением РКК. По словам одного из пользователей Твиттера — финского журналиста и режиссёра Нины Пулккис —, отчет на сайте МФОККиКП может опубликовать любой человек, имеющий личный кабинет. Она утверждает, что запросила комментарий и получила ответ МФОККиКП: это был не официальный отчет, и человек, опубликовавшего его, сам же его и удалил. Мы попробовали связаться с Пулккис, а также пресс-службой МФОККиКП, но на момент публикации этого разбора ответ пока не получили.