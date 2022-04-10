Правда ли, что Красный Крест помогает России насильственно эвакуировать украинцев?
Многие украинские источники утверждают, что Международный комитет Красного Креста якобы участвовал в принудительном переселении украинцев в Россию. Журналисты из "Проверено Медиа" узнали, действительно ли это так.
Сообщения, обвиняющие Международный комитет Красного Креста (МККК) в насильственной эвакуации украинцев в Россию, начали появляться в конце марта 2022 года. В качестве доказательств интернет-пользователи ссылались на отчёт об эвакуации жителей Донбасса в Россию, опубликованный на сайте Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Некоторые украинские СМИ заявили: ”Международный комитет Красного Креста признался, что способствовал депортации украинцев в Россию”. Многие пользователи соцсетей потребовали объяснений у МККК, призвали доноров организации отозвать свои пожертвования, а также запустили петицию с требованиями провести расследование действий МККК в Украине. На день публикации этого разбора петицию подписали более 5000 человек.
Для начала разберёмся в устройстве смежных организаций, связанных с названием ”Красный Крест”, а затем — с возможной причастностью каждой из них к принудительной эвакуации украинцев. Общий термин для всего гуманитарного объединения — Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. В состав движения входят национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца, МККК и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП).
Национальные общества выступают в качестве помощников государственных властей своих стран в гуманитарной сфере. Таких обществ в мире 192, включая Красный Крест Украины (ККУ) и Российский Красный Крест (РКК). Национальные общества действуют исключительно на территории своей страны и не ведут никаких переговоров с другими государствами о сотрудничестве, гуманитарной помощи или открытии офисов в соседних странах. Во время войны они оказывают помощь пострадавшему гражданскому населению и иногда медицинские услуги армии.
Скандал с насильственными эвакуациями задел и ККУ. Многие пользователи соцсетей призвали прекратить жертвовать деньги обществу и потребовали провести расследование трат ККУ с целью выяснить, были ли средства, предназначающиеся Украине, потрачены в России. В связи с этим ККУ опубликовал заявление, в котором напомнил о своей автономии и открестился от действий МККК. Возможно, недоверие украинцев к ККУ отчасти вызвано тем, что в 2016 году журналисты, активисты и волонтёры Красного Креста разоблачили коррупционные схемы в организации.
Ещё один участник движения — МККК. Цель этой организации — помощь людям, пострадавшим от вооружённых конфликтов и насилия. Все переговоры (например, об открытии гуманитарных коридоров или обмене пленными) ведёт именно МККК, он также может выступать в роли нейтрального посредника для решения гуманитарных проблем. Организация характеризует боевые действия в Украине как конфликт и не публиковала заявлений, явно осуждающих или поддерживающих действия России. Нейтральная позиция позволяет комитету получать пожертвования от организаций и частных лиц, которые не хотят принимать чью-либо сторону.
Волну критики украинских СМИ в адрес МККК вызвал недавний визит в Москву президента организации Петера Маурера для проведения переговоров с правительством РФ об открытии офиса МККК в Ростове-на-Дону. СМИ обвинили комитет в пособничестве России. Комитет Верховной рады Украины по правам человека выступил против открытия этого офиса. А председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий написал открытое письмо в МККК с просьбой не открывать пункт приёма украинских беженцев в Ростове-на-Дону, потому что этот шаг легитимизирует российские коридоры вывоза беженцев, которые были неоднократно отвергнуты украинскими властями.
Пресс-секретарь МККК в Украине Александр Власенко назвал обвинения в адрес организации безосновательными. Согласно пресс-релизу, перед тем как отправиться в Москву, Маурер посетил Украину, встретился с руководством страны и обсудил все вопросы. Власенко добавил: ”Вопрос открытия офиса в Ростове только обсуждался, там офиса ещё нет. Он там когда-то был, но его закрыли в 2019 году, и откроют ли теперь, не знаю. Мы хотели открыть офис там, чтобы иметь более оперативный доступ к военнопленным. Мы обязаны оказывать помощь людям, где бы они ни находились”. МККК тоже опроверг обвинения в насильственных депортациях и пояснил желание открыть офис в России необходимостью доставлять помощь туда, где она нужна. В итоге пока неизвестно, откроет ли МККК офис в Ростове-на-Дону.
Есть и те, кто поддержал открытие офиса. Автор поста в украинском блоге пишет: ”Считаю, именно для того, чтобы помочь украинцам, насильственно вывезенным в Россию, МККК открывает свою миссию в Ростове-на Дону. Тем, кто недоволен: вы можете помочь украинцам, вывезенным в Россию? А МККК может. Они не придут туда под жёлто-голубыми флагами? Да. Но они придут. И их примут. Именно из-за их нейтральности. Из-за их "и нашим, и вашим", что вас так возмущает”.
Наконец, третий элемент Движения Красного Креста — МФОККиКП. Федерация занимается поддержкой национальных обществ, а также помогает во время кризисов мирного времени, например во время стихийных бедствий. Именно на сайте федерации был опубликован отчёт Evacuation of People from Donbass Area to Russia”. Сейчас документ удалён, но в СМИ и соцсетях сохранились отрывки из отчёта и скриншоты. Согласно отчёту, ”переселение” в Ростовскую и другие области России началось 18 февраля 2022 года. За три дня из Донбасса было вывезено 61 000 человек, в основном женщин, детей и пенсионеров. Руководил переселением РКК. По словам одного из пользователей Твиттера — финского журналиста и режиссёра Нины Пулккис —, отчет на сайте МФОККиКП может опубликовать любой человек, имеющий личный кабинет. Она утверждает, что запросила комментарий и получила ответ МФОККиКП: это был не официальный отчет, и человек, опубликовавшего его, сам же его и удалил. Мы попробовали связаться с Пулккис, а также пресс-службой МФОККиКП, но на момент публикации этого разбора ответ пока не получили.
Так откуда же взялись обвинения в насильственной эвакуации? В конце марта украинские СМИ и официальные лица сообщили о принудительной эвакуации жителей Украины, но не Красным Крестом, а российскими войсками. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, российская сторона незаконно вывезла около 400 000 украинцев. ”Наши граждане были депортированы с нашей территории на их территорию. Они ушли не по собственной воле, их насильно отвезли сначала в фильтрационный лагерь на Донетчине. После этого их везут автобусом в Россию. Затем поездом везут в разные места, в частности в депрессивные регионы РФ вроде Сахалина”, — сказала она.
В этих лагерях, согласно некоторым источникам, проходит углублённая личная проверка. ”Отбирают телефоны, украинские документы и выдают эдакий аусвайс (удостоверения, которые выдавались немецкими оккупационными властями во время Великой Отечественной войны. — Прим. ред.). По этому аусвайсу те, кого оккупанты считают благонадёжными, могут попасть на территорию Российской Федерации”, — утверждает пресс-секретарь Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко-Тюрина.
По словам заместителя мэра Мариуполя Сергея Орлова, российские военные запугивают горожан, чтобы они согласились ехать в Россию: ”Русские солдаты просто открывают укрытие и говорят им: "У вас есть пять минут на эвакуацию в этом направлении. Просто идите, пройдите 3–5–7 км, и автобусы перевезут вас на временно контролируемую территорию. Если вы не уйдёте, этот дом разбомбят через час"”. МИД Украины опубликовал советы тем, кого принудительно вывезли в Россию. Есть и интервью свидетелей таких эвакуаций.
Вне зависимости от того, являются ли подобные заявления и свидетельства правдивыми, Красный Крест не имеет к ним прямого отношения. Возможно, возмущённая украинская общественность имеет основания обвинять ККУ в коррупции, МККК — в продолжении диалога с Россией и отказе нарушить нейтралитет, МФОККиКП — в публикации статистики о количестве эвакуированных украинцев. Но из всего этого не следует, что какая-либо из организаций Красного Креста была причастна к насильственной эвакуации. Видимо, по логике авторов обвинительных публикаций, если Красный Крест выступал посредником при согласовании гуманитарных коридоров, а потом российская армия насильственно выводила по ним украинских жителей, то он автоматически стал соучастником преступления.