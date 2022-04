Правда ли, что Красный Крест помогает России насильственно эвакуировать украинцев?

Наконец, третий элемент Движения Красного Креста — МФОККиКП. Федерация занимается поддержкой национальных обществ, а также помогает во время кризисов мирного времени, например во время стихийных бедствий. Именно на сайте федерации был опубликован отчёт Evacuation of People from Donbass Area to Russia”. Сейчас документ удалён, но в СМИ и соцсетях сохранились отрывки из отчёта и скриншоты. Согласно отчёту, ”переселение” в Ростовскую и другие области России началось 18 февраля 2022 года. За три дня из Донбасса было вывезено 61 000 человек, в основном женщин, детей и пенсионеров. Руководил переселением РКК. По словам одного из пользователей Твиттера — финского журналиста и режиссёра Нины Пулккис —, отчет на сайте МФОККиКП может опубликовать любой человек, имеющий личный кабинет. Она утверждает, что запросила комментарий и получила ответ МФОККиКП: это был не официальный отчет, и человек, опубликовавшего его, сам же его и удалил. Мы попробовали связаться с Пулккис, а также пресс-службой МФОККиКП, но на момент публикации этого разбора ответ пока не получили.