Посол Украины в ФРГ требует запрета флага РФ на демонстрациях

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал запретить российские флаги и другие государственные символы на пророссийских демонстрациях в немецких городах. По его словам, это должно быть "запрещено законом до тех пор, пока Россия ведет эту войну на уничтожение против украинского народа", сказал Мельник в интервью агентству dpa в воскресенье, 10 апреля.

По мнению дипломата, демонстрация российской символики не имеет ничего общего со свободой слова, а является "прославлением варварской агрессии" в центре Европы.

Мельник пообещал провести "очень конкретные переговоры" с правительством Германии по этому поводу. "Я совершенно не понимаю, почему немецкие политики закрывают на это глаза, — сказал он. — Если вы выходите на демонстрацию с российским флагом, то вы автоматически поддерживаете государство, которое ведет войну на истребление против Украины и нашего гражданского населения".

Пророссийские автопробеги в Германии



В последние дни в нескольких городах Германии прошли автопробеги, устроенные, по словам их участников, в знак протеста против дискриминации русскоязычного населения в стране. В субботу, 9 апреля, длинная автоколонна со множеством российских флагов на капотах проехала через Штутгарт.

Лозунг участников этой акции звучал так: "Против дискриминации русскоязычных". Демонстранты требовали "остановить русофобию" и выступали "против дискриминации русскоязычных детей в школах".

Украинский посол осудил вандализм в Трептов-парке



В ночь на 7 апреля в берлинском Трептов-парке неизвестные осквернили мемориал в память о советских солдатах, погибших во время Второй мировой войны, написав на нем красной краской антироссийские лозунги и нанеся на него свастику и букву Z. Андрей Мельник резко осудил этот акт вандализма. "Я однозначно осуждаю эту мазню, даже если некоторые лозунги о том, что на руках России в этой войне — украинская кровь, являются правдой", — сказал Мельник в интервью.

"Думаю, что это была преднамеренная провокация, в том числе с целью дискредитации Украины", — предположил он. Посол призвал сенатора по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер (Iris Spranger) и полицию сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности и лучше защитить мемориалы в Трептов-парке и берлинском парке Тиргартен от вандализма.