ФОТО | Стадион футбольного клуба в Чернигове подвергся бомбардировке

6 апреля Михаил Гераскевич (представитель Федерации бобслея и скелетона Украины) поделился в Facebook фотографией со стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове.

"Страшная воронка глубиной 5-6 метров посреди центрального стадиона города Чернигов. Вернее, одна из воронок", — подписал он снимок. И добавил, что российская армия сбросила на стадион 500-килограммовые бомбы.

Стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове был домашней ареной Йоонаса Тамма в 2020-2021 годах. Последним клубом Тамма в украинской премьер-лиге была полтавская "Ворскла". Когда началась война, Тамм присоединился к таллиннской "Флоре".