ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (45-й день) | Зеленский встретился с приехавшим в Киев Джонсоном и заявил, что на востоке Украины готовится решающее сражение

- Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с приехавшим в Киев канцлером Австрии Карлом Негаммером заявил, что вооруженные силы Украины готовятся к важной битве на востоке и юге страны, куда прибывают российские войска.

- Киев посетил британский премьер Борис Джонсон — он встретился с Зеленским

- Война в Украине заставила 11,4 млн украинцев покинуть свои дома. 4,4 млн человек вынуждены были бежать из Украины.

За время войны погибли 176 детей.

- На субботу согласованы десять гуманитарных коридоров для эвакуации людей, из Мариуполя по-прежнему можно выбраться только на частном транспорте.

- Россия, по мнению британской разведки, не оставляет попыток создать сухопутный коридор между Крымом и Донбассом, поэтому в ближайшие дни Россия будет наносить больше ударов с воздуха по югу и востоку Украины.

- Лидер одной из самых известных украинских групп "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к россиянам.

А канцлер Германии Олаф Шольц обратился к Владимиру Путину: "Ты разрушаешь будущее своей страны", — сказал Шольц, использовав местоимение "ты".

- Видеохостинг YouTube в России оказался на грани блокировки.

- А две картины из российских и украинских галерей пока, из-за войны, останутся во Франции.