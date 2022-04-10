Маленький, но страшный. Укус клеща: симптомы и последствия
Чем опасны клещи, где их чаще всего можно подхватить, как защититься и к кому обратиться, если ”встречи” все же не удалось избежать? Ответы на эти вопросы дает заведующая амбулаторным инфекционным центром Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Керсти Кинк.
Когда начинается сезон клещей?
Какой-то особой календарной даты нет. Клещи вылезают, как только установится теплая погода. Поэтому можно сказать, что сезон активности клещей начинается весной при температуре +5+7 градусов, а заканчивается поздней осенью с наступлением заморозков. Однако в условиях более мягкой зимы, клещей можно обнаружить даже в январе, хотя, конечно, не в тех количествах как весной.
Где в Эстонии клещей больше всего?
Клещи — еще те ”путешественники”. Конечно, сами они не передвигаются на далекие расстояния, но в этом им помогают животные и птицы. В прошлом году больше всего клещей было в Ляэнемаа, а также на Сааремаа и Хийумаа. Пик заболеваемости клещевым энцефалитом пришелся на начало 2000-ых годов. Тогда 20 случаев на 100 000 населения, что считается очень высоким показателем. Потом этот показатель стал снижаться и в последние годы это 5-6 человек на 100 000 населения. Поэтому можно сказать, что клещевой энцефалит сейчас в тенденции снижения, а вот клещевой боррелиоз, наоборот, набирает обороты.
А в городах есть клещи?
Клещей можно встретить абсолютно везде. Есть случаи, когда человек просто проходил через зеленую лужайку и подцепил клеща. Можно сидеть на балконе, где стоит несколько горшков с цветами, и даже там будет клещ..
Какую опасность представляют клещи для здоровья человека?
Несмотря на то, что клещ маленький, а его укус безболезненный, он далеко не безобиден. Клещи часто являются переносчиками инфекционных заболеваний. При этом сам клещ не болеет, но является как разносчиком, так и носителями инфекционных возбудителей, вирусов и бактерий, которые могут сохраняться и размножаться внутри его крошечного организма. Конечно, стоит отметить, что не все клещи являются носителями и заразиться от одного укуса, как правило, очень маловероятно. Однако, уровень клещевых заболеваний в Эстонии достаточно высокий.
Есть два основные заболевания, с которыми могут столкнуться жители Эстонии при укусе клеща. Первая — клещевой энцефалит, вторая — клещевой боррелиоз (или болезнь Лайма). В летнее время клещевой энцефалит считается самым тяжелым случаем неврологической инфекции, который может закончиться поражением центральной нервной системы и привести к менингиту (воспаление оболочек головного мозга), энцефалиту (воспаление вещества головного мозга) и краниальной невропатии (возникает при нарушении работы любого из двенадцати пар черепно-мозговых нервов). 30% заболевших могут и вовсе навсегда остаться с последствиями клещевого энцефалита.
Что касается клещевого боррелиоза, нельзя сказать, что он менее опасен. Это, скорее, не такая сезонная болезнь, как клещевой энцефалит, но заболевание довольно коварное и изматывающее. После боррелиоза люди поправляются очень медленно.
Как клещи выбирают себе ”жертву”? Есть распространенное мнение, что на это в большой степени играет запах человека — правда ли это?
К сожалению, точных данных, какой именно запах привлекает клещей не существует. Но мы действительно видим, что запах может играть не последнюю роль — по лесу идут два человека, к одному ”прилипает” много клещей, а к другому нет. Однако это вовсе не означает, что, отправляясь на природу, нужно обливать себя духами и по максиму использовать дезодорант — лучше иметь нейтральный запах и хорошенько продумать свою одежду и защиту от клещей.
Что нужно делать, если человек заметил на себе клеща?
Естественно, чем раньше вы снимите с кожи клеща, тем лучше. Если клещ окажется заразным, то быстрота распространения вируса зависит от того, как быстро вы его вытащите из своего тела. В нашей клинике бывали случаи, когда человек, например, подхватил клеща в днем в воскресенье, вернувшись вечером домой, заметил его, но побоялся самостоятельно вытащить — заклеил клеща пластырем и только в понедельник пошел к врачу. Так делать не надо! Если вы не хотите дотрагиваться до клеща, то можно использовать, к примеру, пинцет. Можно и просто пальцами. Главное, чем раньше вы его вытащите, тем лучше. Не верьте мифу, что от неправильных действий можно оставить внутри головку клеща. Клещ — единый, очень компактный организм, с цельным туловищем и присоединенной к нему головкой. Если что-то и остается в теле человека, то это маленькие придатки, с помощью которых он закрепляет себя на коже человека. Из-за этого не стоит переживать.
Есть ли какие-то особые места на теле человека, куда клещи впиваются чаще всего?
Нет, клещи могут прикрепиться везде, могут даже проползти по телу в поисках более подходящего участка кожи. У детей внимание стоит обратить на область шеи и головы — клещи могут быть в волосах или около ушей. Взрослые должны следить за всеми участками телами — клещ может и за шиворот упасть, и к спине прикрепиться. Хотя чаще всего это все же ноги и руки.
Есть ли какие-то средства, с помощью которых можно отпугнуть клещей?
Очень сложно что-то советовать. Прежде всего, отправляясь в лес за грибами или ягодами, нужно надевать одежду с длинными рукавами, без открытых участков, чтобы клещ через одежду не попал на кожу. В наших аптеках в продаже есть различные препараты, которые можно нанести на кожу. Утверждается, что запах этих средств препятствуют нападению клещей. Но еще раз повторюсь, что клеща можно подцепить где угодно — поэтому осторожным нужно быть везде.
Согласно исследованиям, за последние годы распространение вируса клещевого энцефалита снижается. Обусловлено это тем, что, к счастью, не все клещи заразные. По статистике, только 1 клещ и 10 является переносчиком опасного вируса. Очень часто врачам-инфекционистам приносят клеща и просят проверить, ”болен ни он”. Нам ничего другого не остается, как ответить, что мы этим не занимаемся, это делают эпидемиологи. Мы не лечим клещей, мы лечим людей, подвергшихся укусу клещей.
На какие симптомы стоит обратить внимание при клещевом энцефалите и клещевом боррелиозе?
Каких-то явных признаков, что вы заражены, сразу не появляется. Как в случае с клещевым энцефалитом, так и клещевым боррелиозом, анализы могут подтвердить наличие вируса только через 2 недели. Но если вы знаете, что вас укусил клещ или что был какой-то контакт с ним, нужно внимательно следить за своим состоянием в течение ближайших двух недель. Клещевой энцефалит — двухфазная болезнь, проявляется двумя волнами. Сначала, через 1-2 дня, человек начинает себя плохо чувствовать, но это неприятное состояние быстро проходит. А вот где-то через неделю появляются уже более серьезные признаки, на которые нужно обязательно обратить внимание: высокая температура, очень сильные головные боли, очень плохое самочувствие, потеря равновесия и тд. То есть на физическом уровне болезнь проявляется начиная с 8 дня после укуса клеща, а вот официально подтвердить наличие опасного вируса с помощью анализов можно только через 2 недели после укуса.
При боррелиозе прежде всего возникает небольшое покраснение — пятнышко около 1 см диаметром, которое со временем начнется увеличиваться. При этом высокой температуры, как правило, не бывает, а вот сыпь и плохое самочувствие — четкие признаки. Чем раньше начнете лечение, тем быстрее можно вывести этот вирус из организма.
К кому нужно обратиться при этих симптомах?
Клещевой энцефалит лечится в стационаре, поэтому точно нужно обратиться в ЭМО. В случае клещевого боррелиоза можно обратиться к семейному врачу или инфекционисту.
Как диагностируют эти заболевания?
Как я уже говорила, сразу подтвердить наличие вируса нельзя. Поэтому сначала — клиническая картина, а потом — анализы. Переболев однажды клещевым энцефалитом, в организме появляются антитела, которые сохраняются в течение всей жизни. А вот при боррелиозе такого нет: даже переболев им, вирус вновь может появиться. И даже если начать лечение, мы не можем сразу с полной уверенностью сказать пациенту, что он теперь абсолютно здоров. Чистые анализы могут быть только через год, а то и два. Кроме того, может возникнуть синдром последствий болезни клещевого боррелиоза: болят мышцы, сильная усталость — такая же, как сразу после заражения. Много психосоматических проблем. Если в случае клещевого энцефалита вирус действительно ”выводится”, вырабатываются антитела, то при клещевом боррелиозе отголоски вируса могут сохраняться в течение долгих лет.
Почему так долго?
Очень просто: лечение с помощью антибиотиков длится 2 недели. И на этом весь процесс завершается, так как возбудители болезни — спирохеты — побеждены, вылечены. Антибиотик ничего большего не делает, как избавляет организм от этого возбудителя. Но если он долго был в организме, то наверняка оставит след — отсюда и появляются, например, боли в мышцах и суставах. И их приходится систематически лечить. Очень часто люди думают, что, пройдя один курс антибиотиков, при возникновении новых болей, нужно снова принимать антибиотики. Но это не так. Антибиотики уже сделали свое дело, и сейчас надо лечить побочные явления.
Как лечат клещевой энцефалит?
К сожалению, лекарства от этого нет. Только симптоматическое лечение. Прежде всего назначаются препараты, успокаивающие боль, и всевозможные витамины. Лечат то, на что человек жалуется. Позитивным моментом является тот факт, что от клещевого энцефалита есть вакцина, и она очень эффективна. Как мы знаем, какие-то вакцины не очень эффективны, какие-то лучше действуют. Вакцина против клещевого энцефалита эффективна в 99 случаев. Тот, кто привился против клещевого энцефалита, в этом плане может вздохнуть свободно, так как вероятности заболеть клещевым энцефалитом у него практически нет.
Как проходит вакцинация от клещевого энцефалита?
Полная вакцинация от клещевого энцефалита состоит из трех прививок. Схема простая: сейчас, в начале весны, как раз самое подходящее время для того, чтобы сделать первую прививку. Однако хочу особо подчеркнуть, что первый укол особо сильной защиты не дает. Где-то через месяц делается вторая прививка. И вот тогда уже наступает хорошая защита. Через год делается еще одна, закрепляющая прививка. К сожалению, вакцина не является пожизненной защитой, через 3-5 лет ее надо обновлять, делая повторную прививку.
Многие наверняка подумают, что раз вторая прививка придется на май-июнь, то есть ли смысл вообще вакцинироваться, ведь лето уже практически на пороге.
Нужно помнить, что клещи встречаются до самой осени. Мы фиксировали случаи, когда заражения случались в октябре. Поэтому лучше себя обезопасить на весь этот период.
Кому в первую очередь нужно задуматься о вакцинации против клещевого энцефалита?
Прежде всего, это люди, у которых много сопутствующих заболеваний. Например, пожилые люди, потому что в случае заражения клещевым энцефалитом, они полностью не оправятся, появятся побочные явления, которые, увы, в солидном возрасте будут уже необратимыми. Вообще мы советуем всем сделать вакцину, и детям, в том числе. Сложилось почему-то такое мнение, что дети в тяжелой форме клещевым энцефалитом не болеют, а если и заболевают, то очень быстро поправляются. Однако проведенные за последние годы исследования детского энцефалита показывают, что все-таки есть существенные поражения серого вещества в мозгу, которые отвечают за память и логическое мышление. Если дети школьного возраста переболеют клещевым энцефалитом, то полное восстановление, когда ребенок сможет снова отлично решать математические задачки и сочинять стихи, может занять от трех месяцев до полугода. Поэтому мы советуем вакцинировать детей начиная от 3 лет, а детей школьного возраста обязательно. Интересен тот факт, что совсем маленькие детки заболевают редко — у них какие-то ”особые” отношения с клещами.
Нужно ли ждать каких-то побочных явлений после вакцинации?
Вакцина, как и любое другое лекарство, полностью индивидуальна. Но высокую температуру и каких-то сильных реакций мы наблюдаем очень редко. Обычно, если на что-то и жалуются, то неприятная боль в месте укола.