Маленький, но страшный. Укус клеща: симптомы и последствия

Несмотря на то, что клещ маленький, а его укус безболезненный, он далеко не безобиден. Клещи часто являются переносчиками инфекционных заболеваний. При этом сам клещ не болеет, но является как разносчиком, так и носителями инфекционных возбудителей, вирусов и бактерий, которые могут сохраняться и размножаться внутри его крошечного организма. Конечно, стоит отметить, что не все клещи являются носителями и заразиться от одного укуса, как правило, очень маловероятно. Однако, уровень клещевых заболеваний в Эстонии достаточно высокий.

Клещей можно встретить абсолютно везде. Есть случаи, когда человек просто проходил через зеленую лужайку и подцепил клеща. Можно сидеть на балконе, где стоит несколько горшков с цветами, и даже там будет клещ..

Клещи — еще те ”путешественники”. Конечно, сами они не передвигаются на далекие расстояния, но в этом им помогают животные и птицы. В прошлом году больше всего клещей было в Ляэнемаа, а также на Сааремаа и Хийумаа. Пик заболеваемости клещевым энцефалитом пришелся на начало 2000-ых годов. Тогда 20 случаев на 100 000 населения, что считается очень высоким показателем. Потом этот показатель стал снижаться и в последние годы это 5-6 человек на 100 000 населения. Поэтому можно сказать, что клещевой энцефалит сейчас в тенденции снижения, а вот клещевой боррелиоз, наоборот, набирает обороты.

Какой-то особой календарной даты нет. Клещи вылезают, как только установится теплая погода. Поэтому можно сказать, что сезон активности клещей начинается весной при температуре +5+7 градусов, а заканчивается поздней осенью с наступлением заморозков. Однако в условиях более мягкой зимы, клещей можно обнаружить даже в январе, хотя, конечно, не в тех количествах как весной.

Чем опасны клещи, где их чаще всего можно подхватить, как защититься и к кому обратиться, если ”встречи” все же не удалось избежать? Ответы на эти вопросы дает заведующая амбулаторным инфекционным центром Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Керсти Кинк.

Естественно, чем раньше вы снимите с кожи клеща, тем лучше. Если клещ окажется заразным, то быстрота распространения вируса зависит от того, как быстро вы его вытащите из своего тела. В нашей клинике бывали случаи, когда человек, например, подхватил клеща в днем в воскресенье, вернувшись вечером домой, заметил его, но побоялся самостоятельно вытащить — заклеил клеща пластырем и только в понедельник пошел к врачу. Так делать не надо! Если вы не хотите дотрагиваться до клеща, то можно использовать, к примеру, пинцет. Можно и просто пальцами. Главное, чем раньше вы его вытащите, тем лучше. Не верьте мифу, что от неправильных действий можно оставить внутри головку клеща. Клещ — единый, очень компактный организм, с цельным туловищем и присоединенной к нему головкой. Если что-то и остается в теле человека, то это маленькие придатки, с помощью которых он закрепляет себя на коже человека. Из-за этого не стоит переживать.

К сожалению, точных данных, какой именно запах привлекает клещей не существует. Но мы действительно видим, что запах может играть не последнюю роль — по лесу идут два человека, к одному ”прилипает” много клещей, а к другому нет. Однако это вовсе не означает, что, отправляясь на природу, нужно обливать себя духами и по максиму использовать дезодорант — лучше иметь нейтральный запах и хорошенько продумать свою одежду и защиту от клещей.

Как клещи выбирают себе ”жертву”? Есть распространенное мнение, что на это в большой степени играет запах человека — правда ли это?

Что касается клещевого боррелиоза, нельзя сказать, что он менее опасен. Это, скорее, не такая сезонная болезнь, как клещевой энцефалит, но заболевание довольно коварное и изматывающее. После боррелиоза люди поправляются очень медленно.

Есть два основные заболевания, с которыми могут столкнуться жители Эстонии при укусе клеща. Первая — клещевой энцефалит, вторая — клещевой боррелиоз (или болезнь Лайма). В летнее время клещевой энцефалит считается самым тяжелым случаем неврологической инфекции, который может закончиться поражением центральной нервной системы и привести к менингиту (воспаление оболочек головного мозга), энцефалиту (воспаление вещества головного мозга) и краниальной невропатии (возникает при нарушении работы любого из двенадцати пар черепно-мозговых нервов). 30% заболевших могут и вовсе навсегда остаться с последствиями клещевого энцефалита.

Есть ли какие-то особые места на теле человека, куда клещи впиваются чаще всего?

Нет, клещи могут прикрепиться везде, могут даже проползти по телу в поисках более подходящего участка кожи. У детей внимание стоит обратить на область шеи и головы — клещи могут быть в волосах или около ушей. Взрослые должны следить за всеми участками телами — клещ может и за шиворот упасть, и к спине прикрепиться. Хотя чаще всего это все же ноги и руки.

Есть ли какие-то средства, с помощью которых можно отпугнуть клещей?

Очень сложно что-то советовать. Прежде всего, отправляясь в лес за грибами или ягодами, нужно надевать одежду с длинными рукавами, без открытых участков, чтобы клещ через одежду не попал на кожу. В наших аптеках в продаже есть различные препараты, которые можно нанести на кожу. Утверждается, что запах этих средств препятствуют нападению клещей. Но еще раз повторюсь, что клеща можно подцепить где угодно — поэтому осторожным нужно быть везде.

Согласно исследованиям, за последние годы распространение вируса клещевого энцефалита снижается. Обусловлено это тем, что, к счастью, не все клещи заразные. По статистике, только 1 клещ и 10 является переносчиком опасного вируса. Очень часто врачам-инфекционистам приносят клеща и просят проверить, ”болен ни он”. Нам ничего другого не остается, как ответить, что мы этим не занимаемся, это делают эпидемиологи. Мы не лечим клещей, мы лечим людей, подвергшихся укусу клещей.

На какие симптомы стоит обратить внимание при клещевом энцефалите и клещевом боррелиозе?