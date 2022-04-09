09.04.2022, 20:25
ВИДЕО | Лукашенко получил удар клюшкой по лицу
Foto: AP/SCANPIX
Хоккейная команда белорусского президента Александра Лукашенко в 13-й раз стала победителем местного любительского турнира, но сам глава государства остался с разбитым подбородком.
В одной из игр Лукашенко получил удар клюшкой по лицу. По данным государственных СМИ, это произошло случайно.
Во второй встрече сегодняшнего финала команда Лукашенко победила со счетом 5:1. Они выиграли стартовый матч финала со счетом 6:1.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.