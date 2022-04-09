ВИДЕО | Лукашенко получил удар клюшкой по лицу

В одной из игр Лукашенко получил удар клюшкой по лицу. По данным государственных СМИ, это произошло случайно.

Во второй встрече сегодняшнего финала команда Лукашенко победила со счетом 5:1. Они выиграли стартовый матч финала со счетом 6:1.





Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.