Пентагон подтверждает, что ракету ”Точка-У” по железнодорожному вокзалу в Краматорске выпустила Россия

По сведениям Пентагона, россияне планируют привлечь для наступления на Краматорск 18-ю мотострелковую дивизию Вооруженных сил РФ, состоящую из трех мотопехотных и бронетанкового полков.

"Мы не купились на заявления России, что это не они нанесли ракетный удар. Сначала они заявили об успешном обстреле, а потом начали отрицать это, как только стало известно о последствиях попадания ракеты", — сообщил чиновник Минобороны США.

”По нашей оценке, ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал. Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне”, — сказал представитель Пентагона. Переброска войск сейчас ведется через российские города Белгород и Валуйки, сообщили в военном ведомстве.

По состоянию на вечер 8 апреля было известно о 52 погибших в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, среди них пятеро — дети.

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