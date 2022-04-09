За рубежом
09.04.2022, 16:37

Пентагон подтверждает, что ракету ”Точка-У” по железнодорожному вокзалу в Краматорске выпустила Россия

 
Ракетный удар по Краматорску
Ракетный удар по Краматорску
ФОТО: SCANPIX/DONETSK REGIONAL STATE ADMINISTRATION

О том, что ракета была выпущена именно российской стороной, как сообщает ”Радио Свобода”, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США на закрытом брифинге для прессы 8 апреля.

По сведениям Пентагона, россияне планируют привлечь для наступления на Краматорск 18-ю мотострелковую дивизию Вооруженных сил РФ, состоящую из трех мотопехотных и бронетанкового полков.

"Мы не купились на заявления России, что это не они нанесли ракетный удар. Сначала они заявили об успешном обстреле, а потом начали отрицать это, как только стало известно о последствиях попадания ракеты", — сообщил чиновник Минобороны США.

”По нашей оценке, ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал. Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне”, — сказал представитель Пентагона. Переброска войск сейчас ведется через российские города Белгород и Валуйки, сообщили в военном ведомстве.

По состоянию на вечер 8 апреля было известно о 52 погибших в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, среди них пятеро — дети.

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