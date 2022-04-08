Число жертв удара по вокзалу в Краматорске достигло 50, среди погибших пять детей

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрела вокзала в Краматорске погибли уже как минимум 50 человек, из них пятеро — дети. Еще 98 человек отвезли в больницы. У них травмы разной степени тяжести. Об этом пишет BBC Russian.