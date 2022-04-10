Новости России
10.04.2022, 09:46

Звонок из Эстонии незнакомцу в Россию обернулся откровенной беседой о ситуации в стране

 
ФОТО: JANIS LAIZANS / REUTERS / Scanpix
Ровно месяц прошел с момента запуска информационной кампании "Позвони в Россию" (#CallRussia), которая помогает русскоязычным волонтерам во всем мире связываться с 40 миллионами россиян по их телефонным номерам с целью прекратить войну в Украине. Наш корреспондент также стал участником кампании. Одна из нескольких десятков попыток оказалась удачной. Вот что рассказал во время звонка Павел из Питера.

"Сейчас никто не интересуется политикой из молодых ребят, они зарабатывают бабки.  

…У тебя есть два варианта — либо ты этому будешь противиться и в любом случае у тебя потом будет геморрой в жизни. Либо ты сбежишь из страны и встанешь в другую позицию.

RusDelfi
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