Звонок из Эстонии незнакомцу в Россию обернулся откровенной беседой о ситуации в стране

"Сейчас никто не интересуется политикой из молодых ребят, они зарабатывают бабки.

…У тебя есть два варианта — либо ты этому будешь противиться и в любом случае у тебя потом будет геморрой в жизни. Либо ты сбежишь из страны и встанешь в другую позицию.