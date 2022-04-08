Президент ФРГ призвал судить Путина и Лаврова

По его словам, это касается не только солдат и тех, кто отдавал им приказы, но и "тех, кто несет за это политическую ответственность". Штайнмайер отметил, что кадры из пригорода Киева Бучи ужасны и невыносимы. "Они в очередной раз обращают внимание на то, что означает преступное нападение России на Украину и какие страдания, смерть, а также изгнание оно несет. Это приводит в невероятное негодование и удручает", — указал он.

Президент ФРГ также заявил, что не ожидал, что Кремль решится начать войну в Украине. "Я видел перемены в российской политике, но, честно говоря, все еще надеялся на остатки рациональности у Владимира Путина", — пояснил он. По словам Штайнмайера, он "не предполагал, что российский президент в своем имперском безумии пойдет на риск полного политического, экономического и морального разорения своей страны". "Это нападение меня потрясло", — добавил он.

Штайнмайер признал ошибки в своей российской политике

В первые дни апреля появилось большое число фотографий и других свидетельств массовых убийств мирных жителей в Буче и других пригородах Киева, ранее оккупированных вторгнувшимися в Украину российскими войсками.

Международное сообщество самым резким образом осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования. Правительство Германии 6 апреля назвало убийства мирных граждан в Буче военными преступлениями, а ЕС 8 апреля ввел пятый пакет санкций за войну в Украине.

В свою очередь Москва отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях. распространении фейковой информации и провокациях.

В последние несколько дней на фоне критики в его адрес президент ФРГ неоднократно выступал с заявлениями, признавая свои ошибки в более ранней политике в отношении России, в особенности в бытность министром иностранных дел, отмечает DW.