Президент ФРГ призвал судить Путина и Лаврова
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. "Все, кто несет ответственность за эти (совершенные в Украине. — Ред.) преступления, должны понести наказание", — заявил он еженедельнику Der Spiegel в пятницу, 8 апреля.
По его словам, это касается не только солдат и тех, кто отдавал им приказы, но и "тех, кто несет за это политическую ответственность". Штайнмайер отметил, что кадры из пригорода Киева Бучи ужасны и невыносимы. "Они в очередной раз обращают внимание на то, что означает преступное нападение России на Украину и какие страдания, смерть, а также изгнание оно несет. Это приводит в невероятное негодование и удручает", — указал он.
Президент ФРГ также заявил, что не ожидал, что Кремль решится начать войну в Украине. "Я видел перемены в российской политике, но, честно говоря, все еще надеялся на остатки рациональности у Владимира Путина", — пояснил он. По словам Штайнмайера, он "не предполагал, что российский президент в своем имперском безумии пойдет на риск полного политического, экономического и морального разорения своей страны". "Это нападение меня потрясло", — добавил он.
Штайнмайер признал ошибки в своей российской политике
В первые дни апреля появилось большое число фотографий и других свидетельств массовых убийств мирных жителей в Буче и других пригородах Киева, ранее оккупированных вторгнувшимися в Украину российскими войсками.
Международное сообщество самым резким образом осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования. Правительство Германии 6 апреля назвало убийства мирных граждан в Буче военными преступлениями, а ЕС 8 апреля ввел пятый пакет санкций за войну в Украине.
В свою очередь Москва отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях. распространении фейковой информации и провокациях.
В последние несколько дней на фоне критики в его адрес президент ФРГ неоднократно выступал с заявлениями, признавая свои ошибки в более ранней политике в отношении России, в особенности в бытность министром иностранных дел, отмечает DW.
"Моя приверженность газопроводу "Северный поток — 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", — заявил Штайнмайер 4 апреля. На следующий день он исключил нормализацию отношений с РФ при ее нынешнем президенте. С путинской Россией больше невозможно сотрудничество, каким оно было в предыдущие годы, признал он.
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