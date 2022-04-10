Камера наблюдения за медведями RMK начинает трансляцию

В этом году медведь носит звание животного года, но, к сожалению, увидеть это великое животное своими глазами удается немногим. Именно поэтому RMK установил веб-камеру в богатом медведями районе, чтобы каждый мог безопасно понаблюдать за деятельностью косолапого в режиме реального времени.

”Вероятность увидеть перед камерой разных медвежьих особей в этом регионе определенно очень велика. В этом году в лесах Ярвамаа должно быть еще больше медведей, потому что здесь насчитывается около десяти медведиц, у которых в начале этого года родились дети. В помете одной медведицы обычно бывает два-три медвежонка, реже — до пяти. Так что, сейчас в этих лесах-полях должны открывать для себя мир, следуя за своими матерями, около 25 трехмесячных медведей”, — считает зоолог и фотограф-натуралист Тийт Хунт.

Чтобы медведи и другие хищники попали в поле зрения камеры, необходима приманка, для чего подходят дикие животные, погибшие на дорогах. Приманивающего запаха перед камерой пока что нет, но за ней есть несколько примерзших к земле лосиных костей, рядом с которыми были обнаружены и свежие следы двух волков.

За деятельностью медведя можно следить на YouTube-канале Государственного леса. На этом же канале можно увидеть и трансляцию о гнездовании ястребов-тетеревятников в Тартуском питомнике RMK.

Бурый медведь (Ursus arctos) — избегающий человека хищник, ведущий как правило ночной и сумеречный образ жизни, поэтому в дикой природе он встречается нечасто. Однако нередко можно встретить свидетельства присутствия медведей — следы на лесной дороге, свежие кучи и иногда разграбленные ульи. Количество медведей в Эстонии растет последние 15 лет, и состояние популяции можно считать очень хорошим.