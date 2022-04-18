Почему русским военным беженцам были не рады в Эстонии?

В 1919 году в Эстонии нашли приют десятки тысяч иностранцев, львиную долю которых составляли русские военные беженцы. Среди них было много солдат и офицеров отступившей сюда белой Северо-западной армии, а также людей, бежавших от большевиков и от голода. Если сегодня желание помочь украинским беженцам — обычное дело, то в те времена беженцам в Эстонии не были рады. Причины тому были как экономические, так и идеологические.

Молодой стране, испытывающей вызванные войной экономические трудности, не хватало ни еды, ни предметов первой необходимости. Цены стремительно росли. Однако антироссийским настроениям способствовала и скрытая враждебность части русских беженцев, особенно руководства Северо-западной армии, по отношению к независимости Эстонии. Так, генерал Николай Юденич говорил: ”Никакой Эстонии нет, есть лишь русская Эстляндская губерния. Эстонское правительство — шайка уголовных преступников, захвативших власть". И когда в апреле 1919 года газета Päevaleht опубликовала данные о том, что в Таллинне проживает 6 749 иностранцев, реакция не заставила себя ждать.