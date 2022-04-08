ЕС ввел эмбарго на поставки угля, газа, нефти и ядерного топлива из РФ
Совет ЕС ввел дополнительные санкции в отношении России за развязанную Кремлем войну против Украины. Пятый пакет штрафных мер в пятницу, 8 апреля, утвердили министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе.
Тем самым ЕС вводит эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года. Кроме того, Брюссель запрещает поставки высокотехнологичных товаров в РФ. Новый пакет санкций предполагает полный запрет в ЕС транзакций для четырех российских банков, включая ВТБ. Российским кораблям и судам под российским флагом запрещено заходить в порты Евросоюза.
Кроме того, санкции предусматривают дальнейшие ограничения торговли с РФ, объем которых оценивается в 10 млрд евро. В перечень штрафных мер также вошел запрет на ввоз древесины, цемента и морепродуктов из России на сумму 5,5 млрд евро.
Санкции одобрили Европарламент и дипломаты
Накануне соответствующую резолюцию принял Европарламент на заседании в Страсбурге. Кроме того, пятый пакет санкций согласовали постоянные представители стран Евросоюза. Полный перечень штрафных мер может быть обнародован в официальном журнале ЕС 8 апреля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), назвал меры "масштабным решительным дальнейшим шагом" в отношении Москвы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила пакет 5 апреля, после того как появились свидетельства массовых убийств мирных жителей в находившихся под контролем российских войск украинских городах.
Лийметс: мы предпринимаем эти шаги, чтобы Россия прекратила военные действия
В санкционный список включены 216 близких к российским властям лиц, и 18 компаний финансового, военного и транспортного секторов, в том числе четыре важных российских банка. Последние будут удалены из системы SWIFT и им будет запрещено участвовать в любых финансовых операциях в Европейском союзе.
«У нас есть моральное обязательство и ответственность противостоять агрессии, которую начала Россия. Мы предпринимаем эти шаги, чтобы Россия прекратила военные действия, которые сопровождаются жестокими и ужасными военными преступлениями. Новый пакет санкций — очень важный шаг в достижении этого и мы уже обсуждаем следующие ограничения. Эстония считает оправданными все меры, которые были бы эффективными и в которых мы можем найти рабочие решения с партнерами», — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.
«Мы должны достичь договоренностей об ограничении этих энергопоставок при введении санкций против России. Ограничительные меры должны быть введены и в отношении российских военных, жестокие действия которых потрясли весь мир», — пояснила министр иностранных дел Лийметс необходимость новых санкций. «Мы постоянно работаем с нашими партнерами и ближайшими союзниками, чтобы не допустить уклонения России и Беларуси от действующих санкций. Очевидно, что до тех пор, пока Россия продолжает нападать на Украину и совершать там ужасные военные преступления, Европейский Союз должен найти способы убедительно отвечать».
Пятый пакет санкций Европейского союза включает энергетические санкции — запрет на импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива стоимостью около 4 миллиардов евро в год. По предложению Эстонии в пакет были добавлены новые ограничения на транзакции с криптографическими активами. Судам под российским флагом запрещен заход в порты Евросоюза. Российским операторам наземного транспорта запрещено работать в Европейском союзе, а это означает, что российские компании больше не могут перевозить свои товары в Европейский союз или через него. Сегодняшние запреты на экспорт в размере 10 миллиардов евро включают квантовые компьютеры и чувствительные технологии, а также технологии сжиженного природного газа. Новые запреты на импорт на сумму 5,5 миллиардов евро сократят денежные потоки российских олигархов. Российским компаниям также запрещено участвовать в государственных закупках в странах-членах ЕС, и исключается любая финансовая поддержка российских общественно-правовых учреждений.
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