ЕС ввел эмбарго на поставки угля, газа, нефти и ядерного топлива из РФ

Совет ЕС ввел дополнительные санкции в отношении России за развязанную Кремлем войну против Украины. Пятый пакет штрафных мер в пятницу, 8 апреля, утвердили министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе.

Тем самым ЕС вводит эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года. Кроме того, Брюссель запрещает поставки высокотехнологичных товаров в РФ. Новый пакет санкций предполагает полный запрет в ЕС транзакций для четырех российских банков, включая ВТБ. Российским кораблям и судам под российским флагом запрещено заходить в порты Евросоюза.

Кроме того, санкции предусматривают дальнейшие ограничения торговли с РФ, объем которых оценивается в 10 млрд евро. В перечень штрафных мер также вошел запрет на ввоз древесины, цемента и морепродуктов из России на сумму 5,5 млрд евро.

Санкции одобрили Европарламент и дипломаты

Накануне соответствующую резолюцию принял Европарламент на заседании в Страсбурге. Кроме того, пятый пакет санкций согласовали постоянные представители стран Евросоюза. Полный перечень штрафных мер может быть обнародован в официальном журнале ЕС 8 апреля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), назвал меры "масштабным решительным дальнейшим шагом" в отношении Москвы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила пакет 5 апреля, после того как появились свидетельства массовых убийств мирных жителей в находившихся под контролем российских войск украинских городах.

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В санкционный список включены 216 близких к российским властям лиц, и 18 компаний финансового, военного и транспортного секторов, в том числе четыре важных российских банка. Последние будут удалены из системы SWIFT и им будет запрещено участвовать в любых финансовых операциях в Европейском союзе.