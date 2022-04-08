”Я сама ездила за телом сына”: как мать в России хоронила погибшего в Украине

"Сегодня в Калаче похоронили парня, погибшего на Украине, — сообщил журналисту V1.RU друг погибшего. — Он раньше жил тут, потом выписался и уехал в Донецк, пошел по контракту служить за ДНР, погиб 13 марта. Мать обратилась в Калачевский военкомат, чтобы помогли забрать тело в Донецке, но им отказали, так как он призывался в Донецке. Военкомат отказался вообще принимать участие и в похоронах".

Как журналистам рассказала мама погибшего военнослужащего, Валентина, ее сын родился и вырос в Калаче-на-Дону.

"Он вырос в Калаче, потом работал в Москве. Было такое, что целый год нам ничего не говорил, — рассказала Валентина. — Мы постфактум узнали, что он уже в ДНР. По званию рядовой. 6 июня 2018 года пошел служить по контракту. Был гранатометчиком, как написано в военном билете. 13 марта этого года погиб. На вопрос, как дела, он говорил: ”Мама, ну тебе это надо? У меня всё хорошо, не переживай. Телевизор не смотри”.

По словам убитой горем женщины, калачевский военный комиссариат неоднократно отказывал ей в помощи с пересылкой тела, и тогда она сама поехала на Донбасс.

"Я ходила три раза в военкомат. Они говорили нет и всё, что ничем не могут помочь. В итоге я сама всё делала, — говорит Валентина. — Ездила за ним в ДНР, получала тело. А как за сыном не поехать? Мне помогла замполит полка, в котором служил сын. Она с двумя солдатами привезла тело к границе, там мы сделали передачу тела. Очень тяжело было пройти таможню. Мы три часа проходили ее, там все документы проверяли. Просили доказать, что он мой родственник.

После того, как об инциденте узнали СМИ и начали запрашивать информацию у должностных лиц, сотрудники военкомата пообещали женщине, что приедут к ней и во всём разберутся.

"У него две награды есть, — добавила Валентина. — В 2021 году его награждали как ветерана боевых действий. В 2020 году был награжден памятным знаком ”Защитнику Авдеевской промзоны”. У него жена была, но она умерла еще до всех этих событий. Детей нет".