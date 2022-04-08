ВИДЕО | Путин приехал на церемонию прощания с Жириновским

Ранее 8 апреля в храме Христа Спасителя прошло отпевание Жириновского. Его провел глава РПЦ , патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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