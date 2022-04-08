Новости России
08.04.2022, 11:35

ВИДЕО | Путин приехал на церемонию прощания с Жириновским

 
ФОТО: AFP

В Колонном зале Дома союзов в Москве началась церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, умершим 6 апреля, пишет Медуза.

Церемонию посетил в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее 8 апреля в храме Христа Спасителя прошло отпевание Жириновского. Его провел глава РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Похороны Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище.

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