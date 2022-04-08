08.04.2022, 11:35
ВИДЕО | Путин приехал на церемонию прощания с Жириновским
ФОТО: AFP
В Колонном зале Дома союзов в Москве началась церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, умершим 6 апреля, пишет Медуза.
Церемонию посетил в том числе президент России Владимир Путин.
Ранее 8 апреля в храме Христа Спасителя прошло отпевание Жириновского. Его провел глава РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Похороны Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.