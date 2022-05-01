Аркадий Попов: "Украинские медики помогают в том числе и раненым российским солдатам. Мы, врачи, работаем для пациентов"

Пару раз в год вы старались съездить в отпуск в Москву. Что теперь будет с Москвой?

Похоже, с этим покончено до тех пор, пока не сменится нынешний режим. У меня есть знакомые и родственники в России. В общении с ними видно, что наши взгляды расходятся, и мне не удается их переубедить.

Сегодняшняя Россия — очень сложная страна, находящаяся в непростой ситуации, в которую она необдуманно себя поставила. Идет накопление абсурдных и преступных вещей, не вписывающихся в современный мир. Это не та страна, в которую я хотел бы поехать.

Вы ходите к Бронзовому солдату 9 мая?

Не каждый год, но бываю. Не исключаю, что в этом году пойду снова. Я не собираюсь поддерживать Россию в ее нынешней деятельности, но иду отдать дань уважения моей бабушке, которая гасила зажигательные бомбы, когда во время Второй мировой войны жила в Ярославле. Я иду в память о ней, в память о павших. Эта память дана для того, чтобы не повторять допущенных ошибок. Но...