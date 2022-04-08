Рубль резко вырос. Почему это ничего не значит?
В четверг вечером на Московской бирже курс доллара упал на 4 рубля до 75,7 рубля. Евро подешевел еще сильнее — на 5,5 рубля, до 81,45 рубля. Примерно столько российская валюта стоила до нападения России на Украину.
Правда, в российских банках по этому курсу доллары и евро вряд ли удастся купить. Би-би-си посмотрела курсы валют в нескольких приложениях: доллар можно купить за 78-85 рублей, а евро — за 84-92 рубля.
После начала военных действий рубль начал резко дешеветь: доллар в середине марта стоил дороже 120 рублей, а евро — 130 рублей. Это происходило на фоне паники: население начало массово обменивать рубли на доллары и евро, многие "охотились" за банкоматами, куда завозили валюту, или вставали в очереди в отделения, чтобы снять ее со счетов. Тогда же магазины начали повышать цены, а люди — скупать электронику и различные товары.
ЦБ ответил на это жесткими мерами, ограничив возможности снять валюту или перевести ее за рубеж. Аналитики уверены, что рубль сейчас укрепляется во многом благодаря этим самым мерам — на рынке просто нет игроков, которым сейчас активно нужна валюта. Зато действуют российские компании-экспортеры, которые обязаны продавать валютную выручку и покупать рубли.
В среду США и Великобритания ввели против России очередные санкции, под которые попали крупнейшие российские банки "Сбер" и Альфа-банк. Уже несколько дней ожидаются новые санкции со стороны ЕС.
Почему укрепляется рубль?
"В настоящее время платежный баланс сильный. Мы экспортируем по прежним объемам энергоресурсов, а в условиях ограничения импортных поставок импорт снизился. Счет текущих операций профицитный, выше обычного значения в пять-шесть раз", — так укрепление рубля объяснил министр финансов Антон Силуанов.
Министр действительно описывает то положение дел, о котором говорят экономисты. На фоне ухода иностранных брендов, девальвации рубля и санкций резко упал импорт. Это значит, например, что компании, обычно покупающие валюту, чтобы заплатить ею за товары, больше ее не покупают, как и не покупают этих товаров.
Население тоже не покупает валюту, чтобы ей оплатить, например, покупки за границей или отпуск.
При этом российские экспортеры, прежде всего природных ресурсов, продолжают поставки. А власти обязали их продавать 80% выручки на бирже.
"Условия для роста рубля были созданы с самого начала требованием к экспортерам продавать 80% выручки и другими введенными ЦБ ограничениями на многие финансовые операции, — говорит директор по инвестициям "Локо-инвест" Дмитрий Полевой. — На рынке все это сильно сместило баланс в сторону предложения валюты".
Ограничения на финансовые операции, о которых говорит Полевой, сразу после начала войны стал вводить Центральный банк. И они в совокупности сильно ограничили спрос на валюту.
С 9 марта по 9 сентября 2022 года снять с российских валютных счетов можно не более 10 тысяч долларов, остальное — уже в рублях.
В начале марта ЦБ также ограничил возможность переводов за границу — до пяти тысяч долларов, однако на прошлой неделе увеличил эту сумму до 10 тысяч.
На бирже для россиян выставили комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов: сейчас она составляет 12%. Это резко сокращает спекулятивное давление на российскую валюту.
Кроме того, с 1 марта россиянам и российским компаниям запретили платить по своим зарубежным займам в иностранной валюте, обязав их платить в рублях. А российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.
"Спроса на рынке сейчас практически нет, для тех, кто хотел бы сыграть против рубля, возможности ограничены, достаточно большой экспорт и подавленный импорт", — говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
Он добавляет еще одну причину, актуальную для этого четверга: попавшие в среду под санкции "Сбер" и Альфа-банк продают активы в долларах.
Из-за подобной ситуации на рынке западные эксперты уже назвали рубль, например, "валютой потемкинской деревни" и пишут, что он перестал быть свободно конвертируемой валютой.
Как долго рубль будет укрепляться?
"Укрепление курса рубля выглядит очень временным, так как в марте РФ потеряла $3 млрд своих нефтяных доходов из-за дисконта цены на нефть Urals к цене Brent", — говорится в прогнозе экономистов Альфа-банка Наталии Орловой и Ирины Ростовцевой.
Мурашов и Полевой считают, что ЦБ будет постепенно отказываться от ограничительных мер. Это же в четверг подтвердил и Антон Силуанов.
По словам Полевого, сокращение мер будет происходить постепенно, а это значит, что рубль вряд ли резко подешевеет до 90-100 рублей за доллар.
Рост валютного курса позитивно повлияет на инфляцию, создавая условия для снижения ключевой ставки, добавляет экономист. Частично это уже видно по статистике: в конце марта еженедельный темп роста цен замедлился до 0,99%, хотя в начале марта цены росли более чем на 2% за неделю.
В Райффайзенбанке отмечают, что всплесков роста цен на отдельные товары стало меньше. Однако одной из причин замедления можно считать то, что при подсчете инфляции больше не учитывается рост цен на поездки в Турцию, которые резко дорожали в первые недели войны.
Политически Кремлю важнее валютный курс, чем традиционные для развитых стран индикаторы здоровья экономики: инфляция и процентные ставки, потому что "в постсоветской истории России курс рубля к доллару был, пожалуй, главным экономическим индикатором для большинства граждан", — пишет Bloomberg.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.