Рубль резко вырос. Почему это ничего не значит?

Министр действительно описывает то положение дел, о котором говорят экономисты. На фоне ухода иностранных брендов, девальвации рубля и санкций резко упал импорт. Это значит, например, что компании, обычно покупающие валюту, чтобы заплатить ею за товары, больше ее не покупают, как и не покупают этих товаров.

"В настоящее время платежный баланс сильный. Мы экспортируем по прежним объемам энергоресурсов, а в условиях ограничения импортных поставок импорт снизился. Счет текущих операций профицитный, выше обычного значения в пять-шесть раз", — так укрепление рубля объяснил министр финансов Антон Силуанов.

В среду США и Великобритания ввели против России очередные санкции , под которые попали крупнейшие российские банки "Сбер" и Альфа-банк. Уже несколько дней ожидаются новые санкции со стороны ЕС.

ЦБ ответил на это жесткими мерами, ограничив возможности снять валюту или перевести ее за рубеж. Аналитики уверены, что рубль сейчас укрепляется во многом благодаря этим самым мерам — на рынке просто нет игроков, которым сейчас активно нужна валюта. Зато действуют российские компании-экспортеры, которые обязаны продавать валютную выручку и покупать рубли.

После начала военных действий рубль начал резко дешеветь: доллар в середине марта стоил дороже 120 рублей, а евро — 130 рублей. Это происходило на фоне паники: население начало массово обменивать рубли на доллары и евро, многие "охотились" за банкоматами, куда завозили валюту, или вставали в очереди в отделения, чтобы снять ее со счетов. Тогда же магазины начали повышать цены, а люди — скупать электронику и различные товары.

Правда, в российских банках по этому курсу доллары и евро вряд ли удастся купить. Би-би-си посмотрела курсы валют в нескольких приложениях: доллар можно купить за 78-85 рублей, а евро — за 84-92 рубля.

В четверг вечером на Московской бирже курс доллара упал на 4 рубля до 75,7 рубля. Евро подешевел еще сильнее — на 5,5 рубля, до 81,45 рубля. Примерно столько российская валюта стоила до нападения России на Украину.

Население тоже не покупает валюту, чтобы ей оплатить, например, покупки за границей или отпуск.

При этом российские экспортеры, прежде всего природных ресурсов, продолжают поставки. А власти обязали их продавать 80% выручки на бирже.

"Условия для роста рубля были созданы с самого начала требованием к экспортерам продавать 80% выручки и другими введенными ЦБ ограничениями на многие финансовые операции, — говорит директор по инвестициям "Локо-инвест" Дмитрий Полевой. — На рынке все это сильно сместило баланс в сторону предложения валюты".

Ограничения на финансовые операции, о которых говорит Полевой, сразу после начала войны стал вводить Центральный банк. И они в совокупности сильно ограничили спрос на валюту.

С 9 марта по 9 сентября 2022 года снять с российских валютных счетов можно не более 10 тысяч долларов, остальное — уже в рублях.

В начале марта ЦБ также ограничил возможность переводов за границу — до пяти тысяч долларов, однако на прошлой неделе увеличил эту сумму до 10 тысяч.

На бирже для россиян выставили комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов: сейчас она составляет 12%. Это резко сокращает спекулятивное давление на российскую валюту.

Кроме того, с 1 марта россиянам и российским компаниям запретили платить по своим зарубежным займам в иностранной валюте, обязав их платить в рублях. А российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.

"Спроса на рынке сейчас практически нет, для тех, кто хотел бы сыграть против рубля, возможности ограничены, достаточно большой экспорт и подавленный импорт", — говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Он добавляет еще одну причину, актуальную для этого четверга: попавшие в среду под санкции "Сбер" и Альфа-банк продают активы в долларах.

Из-за подобной ситуации на рынке западные эксперты уже назвали рубль, например, "валютой потемкинской деревни" и пишут, что он перестал быть свободно конвертируемой валютой.

Как долго рубль будет укрепляться?