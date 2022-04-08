"Попросили сигареты и выстрелили в голову": Amnesty собрала истории внесудебных расправ над мирными жителями под Киевом

Русская служба Би-би-си цитирует некоторые из них (Осторожно! Подробности могут шокировать).

"Прикончи его"

Вечером девятого марта 46-летняя жительница села Богдановка (имя героини не указано) услышала стрельбу за окном. В тот момент она находилась дома вместе с мужем, 10-летней дочерью и 81-летней свекровью.

Супруги вместе с ребенком спустились в подвал, вошедшие в дом двое российских военных толкнули их в котельную.

"Они заставили нас войти и захлопнули дверь, — вспоминает женщина. — Буквально через минуту вновь ее открыли и спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что не курил пару недель. Один выстрелил ему в правую руку, другой сказал: "Прикончи его", и тот выстрелил ему в голову".

"Он умер не сразу, с 21:30 вечера до 04:00 утра он еще дышал, хотя и был без сознания, — продолжает женщина. — Я умоляла его, говорила: если ты меня слышишь, пошевели пальцем. Пальцем он не пошевелил, я положила его руку себе на колено и сжала ее".

"Когда он сделал последний вздох, я повернулась к дочери и сказала: "Кажется, папа умер".

В ту же ночь женщина с ребенком бежала из деревни. 81-летняя свекровь с инвалидностью осталась дома.

"У моего отца было шесть больших дырок в спине"

Третьего марта 18-летняя Екатерина Ткачева из поселка Ворзель Киевской области была дома вместе с родителями. Вдоль улицы проехали несколько российских танков с надписью "Z".

Родители выскочили на улицу, велев Екатерине оставаться дома.

Екатерина услышала выстрелы.

"Когда танки уехали, я выбежала на улицу и взобралась на соседский забор, — говорит она. — Я хотела узнать, живы ли они. Я посмотрела за забор и увидела, что моя мама лежит на спине на одной стороне дороги, отец — лицом вниз на другой стороне. Я увидела большие дыры в его пальто".

"На следующий день я подошла к ним, — продолжает Екатерина. — У моего отца было шесть больших дыр в спине, у моей матери дырка поменьше в груди".

Екатерина добавила, что ее родители были одеты в штатское и не имели при себе оружия.

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