”Медуза” публикует важнейшую видеозапись, доказывающую, что мирных жителей в Буче убили в то время, когда в городе стояли российские войска

Что видно на съемках с дрона, которые оказались в распоряжении ”Медузы”?

На этих записях можно увидеть тела убитых, лежащие на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах Бучи. Мы провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск, украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото. Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.

На нескольких видео рядом с телами (на расстоянии от нескольких десятков до несколько сотен метров) можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей (вероятно, это БМД и БТР-Д). На одной из записей можно различить людей рядом с одной из этих боевых машин. В это время тела убитых продолжают лежать в нескольких десятках метров от расположения военных.

На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта российское Минобороны называет днем вывода войск из Бучи.

Почему это важно?

До сих главным объективным документальным доказательством того, что убитые в Буче погибли во время присутствия там российских войск, была спутниковая съемка города от компании Maxar. На съемке, которую компания датирует серединой марта, видны ”предметы, похожие на тела людей” на Яблонской улице. Однако российские прокремлевские блогеры с помощью астрономического анализа теней пытались доказать, что съемка Maxar велась 1 апреля, когда в Бучу вошли украинские войска.

Мы не только получили альтернативное съемке Maxar документальное доказательство присутствия российских войск в Буче в то время, когда там были убиты мирные жители, но также независимо датировали полученную съемку с помощью астрономических измерений.

Откуда у ”Медузы” эти видеозаписи?