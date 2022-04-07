ФОТО | На лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова в поезде совершено нападение
Неизвестный напал на главного редактора ”Новой газеты”, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, пока тот ехал в поезде Москва — Самара. Об этом рассказал сам Муратов, сообщает ”Новая газета. Европа” в Telegram-канале.
По словам журналиста, нападавший был один — он зашел в купе, где находился Муратов, и облил его масляной краской с ацетоном.
”Глаза ужасно жжет… Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться”, — рассказал Муратов, не приводя иных подробностей о своем самочувствии и местоположении.
Главный редактор ”Новой” добавил, что злоумышленник перед тем, как облить его краской, выкрикнул: ”Муратов, вот тебе за наших пацанов”.
Из-за нападения отправление поезда пришлось задержать.
В конце марта ”Новая газета” приостановила работу после второго предупреждения от Роскомнадзора. ”Мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге до окончания ”специальной операции на территории Украины”, — заявило издание.
До этого, 22 марта, газета получила еще одно предупреждение от ведомства. У СМИ, которое получает два таких уведомления, могут отозвать лицензию. Оба предупреждения газете связаны с отсутствием маркировки НКО-иноагента в материале.
В день, когда издание получило первое предупреждение, Муратов объявил, что продаст свою нобелевскую медаль и передаст деньги в фонд помощи украинским беженцам.
Муратов является одним из сооснователей ”Новой газеты”, он занимает пост ее главного редактора с 1995 года (с перерывом с 2017 по 2019 год), напоминает РБК.
В октябре 2021 года Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе была присуждена Нобелевская премия мира за ”их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира”.