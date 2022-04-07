ФОТО | На лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова в поезде совершено нападение

По словам журналиста, нападавший был один — он зашел в купе, где находился Муратов, и облил его масляной краской с ацетоном.

”Глаза ужасно жжет… Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться”, — рассказал Муратов, не приводя иных подробностей о своем самочувствии и местоположении.

Главный редактор ”Новой” добавил, что злоумышленник перед тем, как облить его краской, выкрикнул: ”Муратов, вот тебе за наших пацанов”.

Из-за нападения отправление поезда пришлось задержать.

В конце марта ”Новая газета” приостановила работу после второго предупреждения от Роскомнадзора. ”Мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге до окончания ”специальной операции на территории Украины”, — заявило издание.

До этого, 22 марта, газета получила еще одно предупреждение от ведомства. У СМИ, которое получает два таких уведомления, могут отозвать лицензию. Оба предупреждения газете связаны с отсутствием маркировки НКО-иноагента в материале.

В день, когда издание получило первое предупреждение, Муратов объявил, что продаст свою нобелевскую медаль и передаст деньги в фонд помощи украинским беженцам.

Муратов является одним из сооснователей ”Новой газеты”, он занимает пост ее главного редактора с 1995 года (с перерывом с 2017 по 2019 год), напоминает РБК.

В октябре 2021 года Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе была присуждена Нобелевская премия мира за ”их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира”.